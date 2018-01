La fiscalia activarà l'euroordre si Puigdemont va avui a Dinamarca

El ministeri públic espanyol vol detenir el president de la Generalitat, cessat per l’article 155, si abandona Bèlgica

Actualitzada 22/01/2018 a les 07:06

Redacció Madrid / Barcelona

La fiscalia general de l’Estat espanyol va confirmar ahir que demanarà “immediatament” que s’activi l’ordre internacional de detenció contra el president català Carles Puigdemont, cessat per l’aplicació de l’article 155, si finalment avui viatja fins a Dinamarca per participar en un debat organitzat per la Universitat de Copenhaguen. En un comunicat, la fiscalia assegura que està pendent de confirmació oficial via policial dels moviments de l’“investigat” per assistir al debat del departament de ciències polítiques de la citada universitat.

De produir-se aquesta confirmació, la intenció de la fiscalia és actuar “immediatament” i sol·licitar al magistrat instructor de la causa al Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que procedeixi a l’activació de l’euroordre de detenció i lliurament, per tal de demanar a l’autoritat judicial danesa la detenció de Puigdemont.

El 5 de desembre passat, Llarena va decidir retirar les ordres europees de detenció dictades contra Puigdemont i els quatre consellers, també cessats i imputats pel procés independentista que es troben amb ell a Brus­sel·les, però va mantenir l’advertiment d’arrestar-los quan entrin a Espanya. Llarena va considerar que s’havien de retirar les ordres europees que va emetre contra ells l’Audiència Nacional perquè podrien condicionar l’evolució de la investigació i els possibles delictes pels quals es pugui processar els imputats.

D’altra banda, Jaume Alonso-Cuevillas, l’advocat de Puigdemont, va admetre ahir que si el seu representat viatja a Dinamarca “el risc de detenció és bastant alt”. En unes declaracions a Rac 1, Alonso-Cuevillas va criticar la nota de dissabte de la fiscalia, en què apuntava que Puigdemont “persisteix en el seu pla delictiu”, després de marxar de Catalunya i mantenir les actuacions que van culminar amb la declaració d’independència, per la qual cosa va advertir que la seva immunitat parlamentària no pot derivar en “impunitat”, i podria així ser detingut.

“És insòlit. En 34 anys de carrera mai he vist que la fiscalia faci notes informatives sobre un cas concret de manera preventiva”, va assenyalar a la ràdio catalana l’advocat del president de la Generalitat Carles Puigdemont.



TORRENT ANUNCIA AVUI EL CANDIDAT A AL PRESIDÈNCIA DE CATALUNYA

El president del Parlament, Roger Torrent (ERC), anunciarà avui el candidat a ser investit com a president de la Generalitat amb l’únic nom sobre la taula de Carles Puigdemont i amb la incògnita sobre com s’ha de substanciar, ja que el líder independentista segueix refugiat a Brussel·les. Torrent compareixerà a les 11.30 hores al seu despatx d’audiències per anunciar oficialment el candidat que proposa després de les converses amb tots els grups parlamentaris.

Respecte a la sessió d’investidura, l’advocat de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, va dir ahir sobre la seva possible presència: “No em consta que ho tingui decidit. Tots els escenaris estan oberts.” I hi va afegir: “No descarto una investidura telemàtica.”

