Macron tornarà a instaurar el servei militar obligatori al país

El president francès, Emmanuel Macron, es va ratificar ahir en una de les seves promeses electorals: la reinstauració de la mili al país a través d’un “servei nacional universal” que respongui a les noves necessitats de defensa de l’Estat. En un discurs davant de militars a la base de Toló, Macron no va voler donar gaires detalls del projecte, que va avançar que tindrà un pressupost propi i que implicarà diversos ministeris, i no només el de Defensa.

Durant la campanya electoral, Macron havia apuntat que el servei militar obligatori es tornaria a implantar a França per a tots els joves,