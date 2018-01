'El Bigotes' diu que Camps va crear el finançament il·legal del PP valencià

Álvaro Pérez afirma que l’ex-president autonòmic va dissenyar el sistema de ‘comptes B’ del partit i que “és l’únic que ho podia fer”

Actualitzada 20/01/2018 a les 07:02

Redacció Madrid

El responsable de Gürtel l País Valencià, Álvaro Pérez, conegut com el Bigotes, va dir ahir en el judici contra la trama que l’ex-president autonòmic Francisco Camps “va crear” el sistema de finançament irregular del PP valencià. “És l’únic que ho podia fer”, va assegurar.

Pérez i el presumpte número 2 de Gürtel, Pablo Crespo, van declarar en la vista d’aquest procediment seguit contra 19 acusats pel suposat finançament il·legal del PP de València per a les campanyes electorals del 2007 i 2008. Tots dos van mantenir la línia del líder de la trama, Francisco Cor­rea, i van reconèixer que el partit tenia un sistema de finançament irregular, que a més Camps coneixia.

El Bigotes va apuntar que Camps era qui decidia si es feia alguna contractació de campa­nya electoral o no amb empreses de la Gürtel i que l’expresident de les Corts valencianes Juan Cotino trucava als empresaris que finançaven irregularment el partit, nou dels quals estan sent jutjats. Pérez va declarar que Camps va indicar a l’ex-secretari regional del partit Ricardo Costa, també acusat, aquesta forma de finançament.

“Ricardo va trucar davant meu a la persona a qui li consultava sempre tot i li va dir que hi havia problemes seriosos de fer-ho d’aquesta manera, i aquesta persona li diu que és l’única manera que hi ha de cobrar, i si li interessa, bé, i si no, que ho deixi. Aquesta persona és Francisco Camps”, va dir davant el tribunal.

Álvaro Pérez es referia així a la reunió que va mantenir amb Pablo Crespo i Ricardo Costa a final del 2007 en la qual, segons els dos primers, aquest els va dir que l’única forma de cobrar pel deute que havia contret el PP amb Orange Market (empresa de Gürtel) per mítings i publicitat electoral era facturant els treballs a altres empresaris. Aquest deute, segons Crespo, podria ascendir a un milió d’euros.

Aquests empresaris tenien adjudicats contractes amb administracions públiques valencianes i per llei no podien efectuar donacions a partits polítics, segons la fiscalia.

El Bigotes va continuar amb la línia de confessió i la voluntat de col·laborar amb la justícia que va començar Correa i que també va seguir Crespo. Tots ells s’enfronten a una petició provisional superior als vint anys de presó.



Tres sistemes de pagament

“Els pagaments es van realitzar de tres maneres: en efectiu, amb factures per conceptes que no eren els que corresponien i amb factures correctes”, va assegurar Pérez. El Bigotes va apuntar a l’ex-vicepresident valencià Vicente Rambla i a l’exvicesecretari del PP regional David Serra –tots dos acusats– com alguns polítics que li van pagar en metàl·lic diners B.

Per la seva banda, Pablo Crespo va assegurar que Álvaro Pérez “tenia molta relació amb persones del PP de València” i va fer gestions amb els ex-presidents regionals Francisco Camps i Alberto Fabra per intentar cobrar. El Bigotes també hauria tingut contacte amb altres persones que no estan encausades, com l’ex-secretària general del partit regional Adela Pedrosa, així com membres de l’executiva del PP, ex-consellers regionals i presidents provincials de la formació. També va recordar que van arribar a rebre 123.000 euros amb un xec del grup parlamentari popular de les Corts, i que ell mateix va transportar diners en efectiu de València a Madrid per a la caixa B de Correa.