El Papa condemna els abusos a menors a Xile

Actualitzada 17/01/2018 a les 06:47

En el seu primer discurs a Xile, el papa Francesc no va evitar ahir l’espinós tema dels abusos a menors comesos per capellans en aquell país. Francesc va mostrar “dolor” i “vergonya” davant “el dany irreparable causat a nens per part de ministres de l’Església”, en una intervenció davant la presidenta Michelle Bachelet, i el president electe, Sebastián Piñera.

