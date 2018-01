CDC, condemnada en el 'cas Palau' per cobrar 6,6 milions en comissions

Decreten quatre anys i cinc mesos de presó per a l’extresorer del partit Daniel Osàcar, nou anys i vuit mesos per a Millet i set anys i mig per a Montull

Actualitzada 16/01/2018 a les 07:25

Redacció Barcelona

L’Audiència de Barcelona va condemnar ahir a quatre anys i cinc mesos de presó a l’extresorer de CDC Daniel Osàcar pels 6,6 milions d’euros de comissions il·legals que la formació va cobrar, a través de l’espoliat Palau de la Música Catalana, a canvi d’assegurar a Ferrovial un “flux constant” d’obra pública.

Gairebé nou anys després que esclatés l’escàndol pel desfalc del Palau, l’Audiència ha condemnat també a nou anys i vuit mesos de presó Fèlix Millet, en concloure que va saquejar la institució en benefici propi, desviant els fons públics i privats amb què es nodria per a tot tipus de despeses domèstiques, viatges i fins i tot les noces de les seves filles. A Jordi Montull, que va ser la seva mà dreta, la sala li ha imposat set anys i sis mesos de presó, i altres quatre i mig a la seva filla Gemma, ex-directora financera de l’entitat.

En una sentència que el propi expresident de CDC Artur Mas no va dubtar a qualificar de “dura”, l’Audiència creu provat que mentre eren espoliats els comptes del Palau van servir de “pont” perquè la constructora Ferrovial pagués comissions il·legals de fins al 4%, que CDC es repartia amb els exresponsables de l’entitat en una proporció del 2,5% i l’1,5%. A canvi d’aquestes comissions, els extresorers de CDC Daniel Osàcar i Carles Torrent, mort el 2005, utilitzaven la seva posició política, “per si sols o amb el suport d’altres alts responsables del partit”, per aconseguir que els òrgans que decidien en matèria d’obra pública autonòmics o locals “generessin un flux constant” d’adjudicacions a Ferrovial. En conseqüència, l’Audiència ordena a CDC que retorni els 6,6 milions d’euros percebuts il·lícitament. El partit segueix amb quinze seus embargades com a fiança per la seva responsabilitat en el desfalc, encara que posposa a la fase d’execució de la sentència, quan sigui ferma, la decisió sobre si és el PDeCat qui ha de pagar aquesta quantitat.

La línia 9 del metro o la Ciutat de la Justícia són algunes de les grans obres que el tribunal creu es van adjudicar a Ferrovial, amb concursos en què el resultat final es va “cuinar” per beneficiar la constructora pel pagament de comissions, en un “acord criminal” que es va mantenir “ininterrompudament” del 1999 al 2009.



PUIGDEMONT NO POT SER INVESTIT A DISTÀNCIA, SEGONS ELS LLETRATS

Els lletrats del Parlament de Catalunya van fer públic ahir un informe jurídic en què rebutgen la possibilitat que Carles Puigdemont pugui ser investit de forma telemàtica o delegada des de Bèlgica i subratllen que la investidura ha de ser amb participació “directa i personal” del candidat. Els lletrats expliciten que el “respecte a les regles bàsiques dels procediments parlamentaris” fa “imprescindible” l’assistència dels protagonistes al debat “sense cap mitjà interposat ni substitució de la persona”. També assenyalen que el reglament de la cambra no preveu els supòsits de delegació de vot per no poder tornar de l’estranger o per estar a la presó, tot i que en aquest últim cas obren la porta a la interpretació que faci demà la mesa d’edat.