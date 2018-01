Trump nega haver dit que no vol immigrants de països “de merda”

Actualitzada 13/01/2018 a les 07:16

Redacció Washington

El president dels Estats Units, Donald Trump, va reconèixer ahir haver utilitzat un “llenguatge dur” en una reunió durant la matinada d’ahir amb legisladors a la Casa Blanca, però va afirmar que no va qualificar en cap moment a certs països com a “forats de merda”. La informació, publicada per la premsa nord-americana, ha provocat en les darreres hores una onada de condemnes dins i fora del país, i l’ONU ja ha titllat les paraules de “racistes”. “Per què tenim a tota aquesta gent de països que són un forat de merda venint aquí?”, hauria afirmat Trump d’acord amb el Washington Post, que cita dues fonts presents a la trobada. El mandatari va reaccionar així quan dos senadors li van plantejar un projecte de llei migratori que atorgaria visats a alguns dels ciutadans de països que han estat retirats recentment del programa d’Estatus de Protecció Temporal, com El Salvador, Haití, Nicaragua i Sudan. Trump va suggerir llavors que els Estats Units haurien de portar a més immigrants de països “com Noruega”, segons el rotatiu.