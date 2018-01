Forn, Sànchez i Cuixart assumeixen la via constitucional davant el jutge

L’exconseller d’Interior i els líders sobiranistes renuncien explícitament a la via unilateral per defensar la independència

Actualitzada 12/01/2018 a les 07:23

L’ex-conseller català d’Interior Joaquim Forn i els líders independentistes Jordi Sànchez i Jordi Cuixart van assumir ahir davant el Suprem que les vies constitucionals són les úniques vàlides per defensar la independència.

Amb frases com “reconec la Constitució i les resolucions judicials” (Forn), “l’únic referèndum amb validesa seria el que convoqués l’Estat” (Cuixart) o amb la confessió que existia un full de ruta independentista (Sànchez), els tres compareixents van voler demostrar la nul·la voluntat de reincidir i el desig de cooperar amb la Justícia. Aquest risc de reincidir va ser l’argument utilitzat pel magistrat que segueix el cas pel procés independentista, Pablo Llarena, per mantenir-los en presó preventiva.

Després de les compareixences, fetes a petició pròpia, les defenses dels imputats van anunciar que presentaran escrits per demanar la sortida en llibertat sota fiança. Per la seva banda, el ministeri fiscal estudiarà quina és la seva posició respecte a una possible excarceració.

Segons fonts presents a les declaracions d’ahir, tant Forn com l’expresident de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, van assegurar que deixaran l’escó (tots dos són diputats electes de JxCat) si el seu partit insisteix en unilateralitat, i al costat de Cuixart van renunciar de manera explícita a aquesta via per defensar les tesis independentistes.

De la seva banda, Carme Forcadell va renunciar a repetir com a presidenta del Parlament perquè creu que ara es requereix una figura “lliure de processos judicials”. La renúncia de Forcadell, que seguirà com a diputada d’ERC, es va conèixer a sis dies del ple de constitució del Parlament, i el seu moviment obliga ara a ERC a proposar un altre candidat. Ernest Maragall, que és el que sona amb més força, serà també qui presideixi d’entrada la mesa d’edat en la sessió constitutiva del proper dimecres.

Mentrestant, el govern espa-nyol va analitzar el reglament del Parlament i va concloure que no seria possible una eventual investidura telemàtica o per delegació de Carles Puigdemont. En la mateixa línia, els lletrats de la cambra van coincidir que la investidura del nou president ha de ser “presencial i personal”.



INVESTIGUEN ELS CDR PER "ACTES COERCITIUS" EN LA VAGA GENERAL

La policia espanyola investiga el paper dels Comitès de Defensa del Referèndum (CDR), reconvertits en Comitès de Defensa de la República, en l’organització dels “actes coercitius” de la vaga general del 8 de novembre. El coronel Diego Pérez de los Cobos, que va coordinar el dispositiu de l’1-O, ha remès un informe al jutge de Barcelona on recorda que l’anomenada “aturada de país” va provocar més de 70 talls en diversos punts de la xarxa viària i ferroviària de Catalunya, inclosa l’N-145, el que va impedir l’accés a Andorra durant 18 hores, la qual cosa va obligar a intervenir les forces policials “per restablir la normalitat”. També ressalta que els CDR van actuar en “incidents de violència” durant l’1 d’octubre.

