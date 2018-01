Actualitzada 12/01/2018 a les 07:25

El govern equatorià va confirmar ahir que va concedir la nacionalitat al fundador de Wikileaks, Julian Assange, el desembre passat, i va assegurar que segueix a la recerca de vies per solucionar el seu cas. Mentrestant, el Regne Unit va declinar acreditar-lo com a diplomàtic en l’ambaixada d’Equador a Londres, on es troba asilat des de fa cinc anys.