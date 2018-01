Puigdemont i ERC pacten la mesa i la investidura segueix en suspens

Els republicans veuen bé que l’expresident renovi el càrrec telemàticament o per delegació, pèro n’han d’estudiar la viabilitat

Actualitzada 11/01/2018 a les 07:08

Redacció Barcelona

L’ex-president català Carles Puigdemont va acordar ahir amb ERC una majoria independentista a la mesa del Parlament, però la seva investidura continua en suspens perquè si bé els republicans aproven que el cap de llista de Junts per Catalunya renovi el càr­rec telemàticament o per delegació, la seva situació de fugit de la justícia a Brussel·les ho complica.

El president cessat va sopar dimarts a Brussel·les amb la secretària general d’ERC, Marta Rovira, i van arribar a un primer acord, que va transcendir ahir, que garanteix que la legislatura comenci, tal com formalitza el decret publicat pel BOE, el 17 de gener, descartant així la possibilitat que la majoria independentista bloquegi el ple de constitució del Parlament.

Quant a la investidura, JxCat planteja que sigui telemàtica, a través d’Skype, o bé per delegació, de tal forma que un altre diputat presenti al ple la lectura del discurs de Puigdemont, que manté el seu pla de tornar a Catalunya –on l’espera una ordre de detenció– una vegada ja hagi estat nomenat president.

En aquest context, ERC, que entén que li correspon a Puigdemont ser investit, ha encarregat als seus serveis jurídics la viabilitat d’aquestes propostes, sense perjudici que els lletrats del Parlament puguin fer la seva pròpia anàlisi, per la qual cosa aquest assumpte, van recalcar fonts republicanes, no està tancat.

JxCat i ERC sí que van assolir un pacte perquè hi hagi una majoria independentista a la mesa i que aquesta es tradueixi en dos membres per a JxCat i dos per a ERC –un d’ells la presidència–, mentre que Ciutadans en tindrà dos més i el PSC, un, quedant fora els Comuns. Continua, però, la incògnita sobre qui estarà al capdavant de la mesa, ja que l’actual presidenta del Parlament, Carme Forcadell, encara ha de comunicar si vol repetir. Si ho rebutgés a causa de la seva situació judicial, seria ERC qui hauria de proposar un altre candidat.

Fonts de l’entorn de Forcadell van indicar que comunicarà “els propers dies” una decisió que, en part, estarà condicionada per si finalment cal forçar el reglament del Parlament per a una investidura a distància de Puigdemont, tenint en compte que Forcadell ja té un procés judicial obert al Tribunal Suprem i una nova causa la podria perjudicar.

Malgrat que JxCat veu viable la investidura a distància perquè considera que el reglament del Parlament no prohibeix de forma explícita aquesta opció, l’oposició al sobiranisme ho va rebutjar de ple. El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, va advertir que els constitucionalistes prendran les decisions necessàries per impedir que “es torni a retorçar” el reglament del Parlament i les lleis.



Junqueras demana el trasllat

Una altra de les incògnites és com podrien votar els diputats electes que estan a Brussel·les o a la presó, que tenen de termini fins al dia abans del ple de constitució per presentar les credencials. En àmbits sobiranistes segueix el debat sobre si alguns dels que no puguin acudir el dia 17 haurien de renunciar a ser diputats per així assegurar la votació de la mesa. La defensa de l’exvicepresident Junqueras, que ERC vol que repeteixi en el càrrec, ha demanat al Suprem que el traslladi a una presó catalana i li permeti sortir per assistir al primer ple i al d’investidura, perquè el seu empresonament no alteri les “majories” de la cambra.