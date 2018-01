El govern atura el diàleg amb l'ELN després de nous atacs

Actualitzada 11/01/2018 a les 07:10

Redacció Bogotà

El Govern colombià va congelar ahir el diàleg amb la guerrilla de l’Exèrcit d’Alliberament Nacional (ELN) després que aquesta organització tornés a atemptar en finalitzar, dimarts, un alto el foc de 101 dies. Els negociadors de l’executiu de Juan Manuel Santos i del grup insurgent, el més actiu al país després de la desmobilització de les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC), estaven reunits a Quito, capital de l’Equador, per mirar de renovar aquest acord. Al final de la treva els guerrillers van cometre un nou atac contra un oleoducte d’Ecopetrol, la primera petroliera de Colòmbia, van perpetrar accions terroristes en els departaments d’Arauca (est) i Boyacá (centre-est), i van llançar també una granada contra infants de marina. El president, en una intervenció televisada, va parlar d’atacs “contra la població civil, les forces armades i les infraestructures”. I hi va afegir que “davant aquesta situació he demanat al cap de la delegació a Quito que torni immediatament per avaluar el futur del procés”.