Cospedal afirma que l'exèrcit estava “preparat” per actuar a Catalunya

La ministra de Defensa diu durant la celebració de la Pasqua militar que “no hi ha particularisme capaç” de trencar la unitat d’Espanya

Actualitzada 07/01/2018 a les 07:03

Redacció Andorra la Vella

La ministra de Defensa del govern espanyol, María Dolores de Cospedal, va assegurar ahir que l’exèrcit estava “preparat” per intervenir en el cas català. Ho va dir en una entrevista al diari ABC. “Una cosa és estar preparat i una altra actuar. Estàvem preparats perquè teníem l’obligació d’estar-ho, si no, no serviríem per a res”, va assegurar Cospedal, que a més va dir que “mai” s’havia posat tan a prova la democràcia espanyola. La titular de defensa espanyola va participar ahir en la cerimònia de la Pasqua militar a Madrid, que es va convertir en un homenatge a la figura del rei Joan Carles, a qui Felip VI va agrair “tants anys de servei lleial a Espanya”.

En l’acte públic, ni el monarca espanyol ni Cospedal van fer referència explícita a Catalunya. Només la ministra hi va fer referència de manera implícita. Cospedal va dir que “no hi ha particularisme capaç” de trencar la vocació d’Espanya d’emprendre els reptes com una nació “cohesionada, oberta, vertebrada i plural”. Durant el seu discurs, Cospedal també va reiterar el compromís “sense reserves de les forces armades amb la unitat i el futur d’Espanya”.

En l’acte de la Pasqua militar, Cospedal també va posar el focus a l’amenaça de les notícies falses i les campanyes d’ingerència, així com l’ús delictiu del ciberespai. I hi va afegir que és “la consolidació d’un nou camp de batalla en què la influència sobre la presa de decisions” del poble espanyol “és l’objectiu de les accions que s’hi duen a terme”. “Aquestes ingerències només pretenen desestabilitzar els països i portar-los a un clima més propici per als interessos geopolítics i geoestratègics que no són els propis de les nacions afectades”, va advertir la titular de Defensa.

Per la seva banda, el rei Felip VI va dir durant l’acte de la Pasqua militar que la Constitució “és el gran pacte de convivència entre els espanyols sobre el qual s’assenten els drets i les llibertats, i el progrés econòmic i social del país”. El monarca espanyol va assegurar que la seguretat i la defensa nacional són “tasques de tots que requereix el coneixement mutu” entre els ciutadans i els militars, i també va defensar que les forces armades millorin els seus mitjans per poder fer front a les noves amenaces.



C's PROPOSARÀ UN CANDIDAT PER PRESIDIR EL PARLAMENT

Ciutadans (C’s) proposarà formalment els pròxims dies que José María Espejo-Saavedra sigui el pròxim president del Parlament. Per aconseguir-ho, es reunirà amb tots els partits, inclosos els independentistes. Espejo-Saavedra és diputat electe i actual vicepresident segon de l’hemicicle. En una entrevista a Europa Press, el secretari de comunicació del partit taronja, Fernando de Páramo, va defensar que C’s “plantarà cara al Parlament per presidir la mesa” amb l’objectiu de “frenar” l’independentisme. C’s no té prou suport per aconseguir-ho, però argumenta que vol fer el pas per “evitar el que va passar amb la senyora Forcadell: el cop a la democràcia que es va fer al Parlament precisament per tenir el control de la mesa”, va dir.