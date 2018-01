El Suprem resol mantenir Oriol Junqueras en presó preventiva

El tribunal desestima el recurs presentat per l’exvicepresident davant el risc de reiteració delictiva i l’existència d’indicis en contra seva

Actualitzada 06/01/2018 a les 06:53

Redacció Madrid

El Tribunal Suprem, que va celebrar dijous la vista del recurs que Oriol Junqueras va presentar contra la seva situació de presó preventiva, va decidir denegar la seva sortida en llibertat davant el risc de reiteració delictiva i davant l’existència d’indicis en contra seva.

Els magistrats Miguel Colmenero, Alberto Jorge Barreiro i Francisco Monterde, que van revisar el recurs, assenyalen que defensar la independència és legítim, però consideren per unanimitat que Junqueras podria reincidir en els delictes pels quals se l’investiga, atès que no compten amb dades per entendre que el recurrent tingui la intenció d’abandonar la via seguida fins ara. A més, valoren que existeixen indicis d’aquests delictes: rebel·lió, sedició i malversació de fons públics. Quant al fet que la permanència a la presó de Junqueras pugui afectar els seus drets de representació dels votants, asse­nyalen que l’exercici d’alguns càr­recs polítics no suposa la impu­nitat.

D’aquesta manera, van confirmar el criteri del jutge Pablo Llarena, encarregat del cas obert en l’alt tribunal pel procés independentista, un criteri amb el qual també coincideixen el fiscal i l’acusació popular exercida pel partit Vox.

Després de conèixer la resolució judicial, l’exvecipresident de la Generalitat i líder d’ERC va agrair als seus partidaris i seguidors el suport rebut. “Transformeu la indignació en coratge i perseverança”, va demanar-los. “Persistiu perquè jo persistiré”, va expressar Junqueras en una anotació al seu compte de Twitter, i també va demanar que es mantingui “la força i la unió”.

De la seva banda, el president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, va criticar durament la decisió del Tribunal Suprem, i va lamentar que segueixi havent-hi quatre líders sobiranistes a la presó. “Ja no són presos polítics, són ostatges”, va assegurar. En una piulada a Twitter, Puigdemont va afirmar que l’independentisme sempre ha apostat per la “via pacífica” i que l’única resposta que ha trobat és la presó per als seus dirigents. “Les urnes han parlat tres vegades inequívocament. Malgrat això, Junqueras està retingut en Estremera. I els Jordis. I el Quim”, lamenta el cap de llista de Junts per Catalunya, a Bèlgica des de final d’octubre.

La resolució del Suprem també té repercussions en la preparació de la nova legislatura catalana, ja que amb Junqueras a la presó, el focus i la pressió recauen ara sobre Puigdemont, que ha de decidir els pròxims dies si segueix a Brussel·les o torna a Catalunya per intentar ser investit. JxCat va advertira ahir amb un comunicat que “només hi ha un pla, que és restituir el president Carles Puigdemont”.