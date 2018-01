Junqueras demana sortir de presó per poder representar els electors

El líder d’ERC defensa el diàleg amb l’Estat en la compareixença al Suprem, en la revisió del recurs contra la presó preventiva

Actualitzada 05/01/2018 a les 06:57

Redacció Madrid

El líder d’ERC, Oriol Junqueras, va demanar ahir al Tribunal Suprem la fi de la presó preventiva per poder actuar en representació del milió de vots que va obtenir el 21-D. El fiscal, de la seva banda, va oposar-se a la posada en llibertat tot i que, segons fonts presents a la declaració, va admetre permisos puntuals per anar al Parlament.

Junqueras va tenir una intervenció d’uns dos minuts davant del Tribunal Suprem, que revisava ahir el seu recurs contra la presó preventiva en la qual es troba per la imputació en el sumari obert pel procés d’independència a Catalunya. L’imputat va defensar el diàleg bilateral amb l’Estat i també el seu dret a la representació política. I hi va afegir que creu “en la pau per les meves conviccions de caràcter religiós”.

El fiscal li va respondre que els seus drets polítics no s’han vist afectats fins ara per la presó, atès que, de fet, ha estat triat a les eleccions catalanes celebrades el 21 de desembre passat. En tot cas, i encara que el fiscal es va oposar a la seva posada en llibertat, el ministeri públic va admetre que si finalment el Suprem manté la presó poguessin arbitrar-se mesures perquè surti puntualment per exercir com a parlamentari i torni després a la presó, una decisió que va deixar, en tot cas, a la decisió del tribunal.

Més enllà d’aquesta possibilitat, segons el fiscal, la justícia no ha de veure’s afectada pel fet que Junqueras vulgui ser president de la Generalitat. “No és moneda de canvi”, va dir Javier Zaragoza, el fiscal, que va basar la seva oposició a la sortida en llibertat pel risc de reiteració delictiva.

Una nota de la fiscalia va informar així mateix de la posició del ministeri públic: “Els fets investigats, amb caràcter indiciari, poden ser constitutius d’un delicte de rebel·lió perquè s’han produït comportaments violents, en particular els dies 20 de setembre i 1 d’octubre.” I agrega que “poden ser considerats de forma alternativa com a delictes de sedició i de malversació de cabals, infraccions molt greus en atenció a les penes previstes per a ells en el Codi Penal”.

A més del fiscal, també entén que hi ha risc de reiteració delictiva l’acusació popular exercida pel partit Vox. Es tracta d’un risc que ja va apreciar el magistrat Pablo Llarena, instructor del sumari pel procés. En ell es basa la decisió de presó preventiva contra la qual va recórrer Junqueras. Javier Ortega, líder de Vox, va destacar en declaracions als mitjans que el risc de reiteració delictiva va “en contra dels arguments de naturalesa política” de la defensa, i es basa en els indicis que apunten a “una organització delictiva i un full de ruta” clar.

La decisió de Llarena sobre l’excarceració de Junqueras es podria conèixer avui mateix.