Els exconsellers a Bèlgica podrien deixar l'escó per garantir la majoria

Les formacions independentistes sospesen aquesta opció per obtenir el quòrum que els permeti presidir la mesa i fer possible la investidura

Actualitzada 04/01/2018 a les 07:26

Redacció Barcelona

Els quatre ex-consellers catalans que acompanyen l’expresident Carles Puigdemont a Brussel·les podrien veure’s obligats a renunciar a les actes com a diputats electes per assegurar la majoria absoluta independentista al nou Parlament, davant votacions com la de constitució de la mesa i la d’investidura. Segons fonts de les tres formacions independentistes (JxCat, ERC i la CUP), en les converses que duen a terme aquests dies amb vista a garantir la majoria a la cambra, ja han començat a explorar un possible escenari en què els quatre exconsellers a Brussel·les –Clara Ponsatí, Lluís Puig, Toni Comín i Meritxell Ser­ret– no puguin votar.

Sense comptar els dos líders de JxCat i ERC, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, respectivament, que per raons de lideratge i de ser possibles candidats a la presidència mantindran els seus escons, també podrien veure’s obligats a renunciar a les actes de diputat els dos polítics independentistes que es troben empresonats: l’exconseller d’Interior Joaquim Forn i l’expresident de l’ANC Jordi Sànchez, tots dos de la llista de JxCat.

En aquests dos casos, no obstant això, hi ha la possibilitat que tant ells com Junqueras puguin obtenir la llibertat provisional en els propers dies o setmanes, o podrien obtenir un permís penitenciari per participar en la sessió de constitució de la cambra i també en la d’investidura. Totes dues opcions fan que numèricament poguessin conservar de moment els seus escons sense necessitat de posar en risc la majoria absoluta independentista, integrada per 70 diputats: 34 de JxCat, 32 d’ERC i 4 de la CUP.

Però per assegurar els 68 vots que donen la majoria absoluta, les fonts consultades apunten la possibilitat que els quatre exconsellers que estan a Brussel·les puguin cedir les seves actes de diputats i no perdre així les votacions.

D’altra banda, Junqueras té previst demanar el trasllat a una presó catalana i poder així acudir als plens del Parlament, fins i tot per ser investit president si finalment no ho és Puigdemont, si després de la seva compareixença d’avui en el Tribunal Suprem encara continua a la presó. Així ho va anunciar ahir l’advocat de l’ex-vicepresident català, Andreu van den Eynde, en una entrevista a Catalunya Ràdio, la vigília de la vista convocada per la sala d’apel·lació del Suprem per decidir si manté o revoca la decisió del magistrat de l’alt tribunal Pablo Llarena, que va avalar la presó provisional que el 2 de novembre va acordar l’Audiència Nacional.

L’advocat de Junqueras va reconèixer que el resultat de la vista és “incert”. El polític ha demanat ser-hi present i la defensa al·legarà que deixar-lo en llibertat no només va en suport dels seus drets personals, sinó dels drets col·lectius, una vegada que ha estat escollit diputat.