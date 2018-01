Seül proposa a Corea del Nord una reunió d'“alt nivell” per al 9 de gener

Aquesta seria la primera trobada entre els dos països en més de dos anys i suposaria un important gest de distensió

El govern de Corea del Sud va proposar ahir al règim nord-coreà la celebració d’una reunió d’alt nivell el 9 de gener per facilitar la participació de Corea del Nord en els Jocs Olímpics d’hivern de Pyeongchang 2018, la qual cosa suposaria un important gest de distensió. La trobada, que ha de ser encara acceptada per Pyongyang, seria la primera d’aquest tipus en més de dos anys entre els països veïns i arribaria en un moment d’especial tensió a la península coreana per l’intens desenvolupament armamentístic del règim de Kim Jong-un.

Seül va proposar ahir que les delegacions de les dues