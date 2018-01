C's intentarà formar govern si no hi ha acord entre JxCat i ERC

Actualitzada 03/01/2018 a les 06:50

Redacció Barcelona

El número dos de Ciutadans a les eleccions catalanes, Carlos Carrizosa, va afirmar ahir que el seu partit intentarà formar govern si JuntsxCat i ERC fracassen en les negociacions per investir el proper president de la Generalitat. En declaracions a la Sexta va explicar que si les candidatures sobiranistes no arriben a un acord, la seva formació estaria en disposició d’intentar investir a un president constitucionalista: “No hem tirat la tovallola encara. És esperar i veure.”

D’altra banda, el portaveu d’ERC i diputat electe Sergi Sabrià va demanar a JuntsxCat que aclareixi “com fer efectiva la proposta, que no és senzilla” d’investir Carles Puigdemont com a president de la Generalitat. Sabrià va recordar que JuntsxCat va ser la formació independentista més votada i que ara “ha d’exposar com s’ha de fer la investidura”.