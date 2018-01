La UE commemora els 25 anys del mercat únic amb el repte del Brexit

L’1 de gener es va complir un quart de segle des que van desaparèixer les barreres nacionals per a la lliure circulació de persones, béns, serveis i capitals

L’1 de gener es van complir 25 anys des que van desaparèixer les barreres nacionals per al lliure moviment de persones, béns, serveis i capitals a la Unió Europea (UE), tot i que al mercat únic encara li queda recorregut en àrees com la digital o fiscal i afronta el repte de la sortida del Regne Unit.

Aquest èxit de la construcció comunitària permet als ciutadans de tota la UE estudiar, viure, fer compres, treballar i jubilar-se en qualsevol país de la UE, així com accedir a productes de tota la comunitat sense aranzels, alhora que atorga certesa als inversors estrangers.

Quan el mercat únic va començar a funcionar oficialment el 1993 abastava 345 milions de persones a dotze països de la UE, mentre que avui inclou més de 500 milions de persones en 28 estats membres. Per als ciutadans, vol dir disposar d’una oferta més gran, i per a les empreses la possibilitat d’ampliar el seu nombre de clients potencials. Així, més competència va abaratir els preus, fer servir el mòbil per la UE costa actualment el mateix que a casa, les tarifes aèries van caure i es van obrir noves rutes i moltes famílies van poder triar el seu proveïdor de gas i electricitat, uns beneficis que els ciutadans avui donen per assegurats.

Però per arribar a aquest punt va ser necessari recórrer un llarg camí que es remunta al fundacional Tractat de Roma del 1957, el principal objectiu del qual era aconseguir el “mercat comú”, que va ser finalment establert onze anys després. Va permetre l’eliminació de les quotes, la lliure circulació de ciutadans i treballadors i certa harmonització fiscal amb la introducció generalitzada de l’IVA el 1970, però el lliure comerç de mercaderies i serveis i la llibertat d’establiment seguien limitats per pràctiques anticompetitives imposades pels països.

La necessària unanimitat en la presa de decisions i un mètode d’harmonització legislativa molt minuciosa llastraven els avenços, el que va portar a buscar un nou sistema a través de l’Acta Única Europea del 1987, que en va fixar un el 31 de desembre del 1992 per a la realització del mercat interior.