Macron suprimirà l'any 2020 la taxa sobre l'habitatge

Actualitzada 31/12/2017 a les 07:31

Redacció París

El president francès, Emmanuel Macron, va anunciar dissabte la seva intenció de suprimir completament el 2020 l’anomenada taxa d'habitatge que paguen els ocupants d’un domicili, visquin en ell com a propietaris o com a arrendataris. A l’acte de signatura de les tres últimes lleis aprovades pel Parlament, entre les quals els pressupostos del 2018, el president va confirmar que aquest impost començarà a ser eliminat a partir de l’any que ve per al 80% de les llars. No obstant això, va afegir per primera vegada que la seva intenció és suprimir la taxa als habitatges el 2020.

La supressió, que constitueix una de les principals fonts d’ingressos dels ajuntaments del país, ha despertat crítiques per part de l’oposició, tant de dretes com d’esquerra. Aquesta rebaixa fiscal tindrà un cost per a les arques públiques de 3.000 milions d’euros el primer any i de 6.600 milions el segon.