Rajoy i Rivera demanen al futur govern català que “compleixi la llei”

El president espanyol i el líder de Ciutadans insten l’eventual executiu a contribuir a “recuperar la normalitat democràtica”

Actualitzada 29/12/2017 a les 07:22

Redacció Madrid / Barcelona

El president espanyol, Mariano Rajoy, i el líder de Ciutadans, Albert Rivera, van coincidir ahir a exigir al futur govern de la Generalitat que “respecti la Constitució i compleixi la llei”, mentre que C’s va reclamar la presidència del Parlament en ser la primera força a Catalunya.

Rajoy i Rivera van mantenir una reunió d’una hora i mitja a la Moncloa per analitzar la situació a Catalunya després del 21-D. Tots dos van coincidir a ratificar que el futur govern de Catalunya ha de respectar la Carta Magna i complir les lleis amb l’objectiu de “recuperar la normalitat democràtica i la convivència”.

Rajoy i Rivera també van acordar reprendre en breu les negociacions per a l’aprovació dels pressupostos de 2018, així com la conveniència d’aprovar un nou finançament autonòmic per donar solució als problemes de les comunitats respecte al manteniment dels serveis públics.

La trobada es va celebrar en paral·lel a l’inici de les converses entre forces polítiques catalanes de cara a la configuració de la nova Mesa del Parlament, la sessió constitutiva del qual ha de tenir lloc abans del 23 de gener. En aquest sentit, el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, va explicar que el partit, primer en vots i escons el 21-D, presentarà candidat per assumir la presidència de la cambra.

Tot i que no va confirmar que sigui el diputat Jose María Espejo-Saavedra el candidat, sí que va dir que “no em sorprendria” que el seu partit postulés aquest parlamentari, i va justificar el diàleg amb els partits independentistes perquè la Mesa ha de ser “plural”.

Per la seva banda, el portaveu de Ciutadans al Parlament de Catalunya, Carlos Carrizosa, va negar que el partit senti “por escènica” davant la possibilitat d’intentar una investidura d’Inés Arrimadas com a presidenta de la Generalitat. Carrizosa va respondre així a les veus de les files populars i socialistes que exigeixen a Arrimadas que prengui la iniciativa i intenti formar govern a Catalunya, malgrat que les forces independentistes van aconseguir la majoria absoluta. Carrizosa va matisar que C’s “no renuncia a una possible investidura” de la candidata si Junts per Catalunya, ERC i la CUP no es posen d’acord.

Els sobiranistes mantenen converses per a la Mesa i la investidura de Carles Puigdemont amb discreció i amb la mirada posada en el 4 de gener, quan el Tribunal Suprem revisarà la presó preventiva d’Oriol Junqueras. Fonts republicanes admeten que una eventual posada en llibertat de Junqueras podria canviar el rumb de les negociacions. En les converses també figura la possibilitat que JxCat o ERC cedeixin un diputat a la CUP amb la finalitat que arribin a cinc i puguin formar grup propi.

#1 FREEDOM TABARNIA

(29/12/17 17:34)