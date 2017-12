El Parlament recorrerà contra l'aplicació del 155 al Constitucional

La Diputació Permanent de la Cambra, amb els vots de JxSí i CSQP, impulsa un recurs pel que considera una “interpretació excessiva” de l’article

28/12/2017

La Diputació Permanent del Parlament de Catalunya, amb els vots a favor de JxSí i Sí Que Es Pot i l’abstenció de la CUP, va aprovar ahir que la cambra interposi un recurs al Tribunal Constitucional contra l’aplicació de l’article 155 de la Constitució després de la declaració unilateral d’independència (DUI).

L’òrgan que vetlla pels poders del Parlament entre legislatures, amb la composició de l’hemicicle anterior a les eleccions del 21-D, va aprovar la proposta del grup de JxSí d’interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra les mesures aplicades a l’empara de l’article 155. Una iniciativa que va prosperar gràcies que JxSí va comptar finalment amb els vots a favor de Catalunya Sí Que Es Pot, salvant així l’abstenció de la CUP, que va mostrar la seva reticència a reconèixer “autoritat i competència” a l’alt tribunal. De fet, atès que la CUP comptava amb tan sols una representant, Gabriela Serra, Junts pel Sí no podria haver tirat endavant la proposta de no comptar amb el suport dels comuns.

Enfront dels 11 vots a favor i una abstenció, per la seva banda C’s, PSC i PP (7) van votar en contra, encara que van celebrar que els grups sobiranistes “reconeguin el TC i la seva legitimitat”.

En la seva argumentació, Lluís Corominas (JxSí) va assegurar que el govern espanyol, en aplicació del 155, va dissoldre el Parlament i va destituir l’executiu català “de manera anòmala i en contra de la llei, mitjançant una interpretació excessiva” i un “abús” d’aquest article. Per JxSí, l’aplicació del 155 de la Constitució “vulnera l’ordenament vigent”, per la qual cosa va instar el Parlament que es “defensi” davant aquesta “clara vulneració de l’ordenament legal” i dels drets dels diputats. Corominas va justificar la interposició del recurs sobre la base dels arguments expressats pel Consell de Garanties Estatutàries que, en el seu dictamen no vinculant del mes d’octubre, no va avalar que es fes servir el 155 per destituir el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el seu govern, ni tampoc per limitar l’activitat del Parlament i intervenir organismes de l’administració catalana.

De la seva banda, Marta Ribas (Sí Que Es Pot) va exigir la “immediata” suspensió de l’aplicació del 155 i va explicar el suport del seu grup: “nosaltres vam dir que ni DUI ni 155. Avui parlem de no al 155. Hi donarem suport perquè creiem que hi ha motius sobrats per considerar que s’han sobrepassat límits democràtics, constitucionals i legals”.



“Exercir el lideratge”

En un altre ordre de coses, el PSOE es va unir ahir al Partit Popular en l’exigència a la candidata de Ciutadans a la presidència de la Generalitat, Inés Arrimadas, de prendre la iniciativa i d’“exercir el lideratge” després de gua-nyar les eleccions dijous passat, malgrat que els independentistes tenen majoria en escons. El secretari d’Organització socialista, José Luis Ábalos, va opinar que en ser la més votada, a Arrimadas li correspon moure fitxa” com cregui convenient”, en comptes d’“esperar a veure què passa al món”.

En paral·lel a la crida del PSOE, el portaveu dels populars al Congrés, Rafael Hernando, va redoblar la seva pressió perquè Arrimadas faci un pas endavant, en lloc de “rentar-se les mans” i “tirar la tovallola” sense temptejar una majoria constitucionalista a la Generalitat davant la pèrdua d’escons i vots dels separatistes.

