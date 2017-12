Actualitzada 27/12/2017 a les 07:20

L’indult a l’empresonat ex-president peruà Alberto Fujimori ha dividit novament el Perú aquest Nadal, marcat per l’alegria dels seus seguidors i la indignació dels seus detractors, que buscaran tornar-lo a la presó perquè acabi de complir condemna per violacions als drets humans. Fujimori va ser condemnat a 25 anys de presó per matances i segrestos durant el seu mandat.