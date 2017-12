El ministeri de l’Interior va enviar el setembre passat uns 20.000 agents per intentar evitar el referèndum de l’1 d’octubre

El govern espanyol retira la policia i guàrdia civil desplegada a Catalunya Un dels vaixells al port de Barcelona on van estar allotjats els policies. Agències

Actualitzada 27/12/2017 a les 07:19

Redacció Andorra la Vella

El ministre de l’Interior del govern espanyol, Juan Ignacio Zoido, va anunciar ahir la retirada dels milers de policies i guàrdies civils enviats a Catalunya a mitjans de setembre. La retirada, que serà immediata i fulminant, va començar ahir mateix i està previst que finalitzi dissabte. Els milers d’agents de la policia nacional espanyola i de la guàrdia civil van ser desplegats a Catalunya per impedir la celebració del referèndum d’independència de l’1 d’octubre. Un referèndum que es va tirar endavant malgrat l’actuació dels cossos de seguretat de l’Estat espanyol, que van fer càr­regues contra els votants en diversos col·legis electorals de Catalunya que van deixar més d’un miler de ferits.

A partir de dissabte, doncs, no quedarà a Catalunya cap efectiu de reforç dels dos cossos, encara que es mantindran les plantilles habituals. Els agents han passat aquests mesos en vaixells al port de Barcelona i Tarragona i en càmpings, hotels i equipaments militars.

La presència d’agents de la policia i de la guàrdia civil espanyoles a territori català ha estat envoltada de polèmica. A Ca­talunya, pel fet que l’Estat enviés 10.000 agents per impedir la celebració del referèndum i reprimir els votants que volien exercir el seu dret al vot. I a Espanya, per les condicions de l’allotjament dels policies, pel fet que estiguessin en vaixells i càmpings, pel menjar, per la falta de dies de permís, per la durada de l’estada i pel fet que cobressin salaris més baixos que els dels mossos d’esquadra. Fins i tot dilluns passat sortia a la superfície el malestar dels agents per l’àpat que se’ls va oferir la nit de Nadal, una polèmica que ha acabat amb l’obertura d’una investigació interna per part del ministeri de l’Interior espanyol.

Des de l’inici del desplegament, que es va arribar a xifrar de manera extraoficial en gairebé 20.000 agents en alguns moments, incloses les plantilles fixes de tots dos cossos a Catalunya, el ministre de l’Interior ha prorrogat diverses vegades les ordres de comissió de servei d’aquests efectius. L’estada d’aquests policies i guàrdies civils a Catalunya s’ha ampliat nombroses vegades malgrat que en un principi fossin enviats per dues setmanes.



EL PP RETREU A CIUTADANS QUE RENUNCÏI A FORMAR GOVERN

El portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, considera un “error” que la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, sembli haver “llençat la tovallola” i renunciï a formar govern a Catalunya tot i haver guanyat els comicis del passat 21 de desembre. “Sembla que no és bo que algú que guanya les eleccions tiri la tovallola, és un error. Ha de reivindicar la seva victòria i les conseqüències de la mateixa, és la meva opinió”, va dir en una roda de premsa al Congrés en què va reconèixer que és “difícil” i “complicat” formar una majoria constitucionalista. Des de Ciutadans, el secretari general del grup parlamentari, Miguel Gutiérrez, va dir que “sabem sumar” i que els números per formar govern “no surten”.

