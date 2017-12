El president espanyol és qui té la postestat per fer-ho i no té previst esgotar el termini que li permet la llei

Rajoy preveu constituir el nou parlament català abans del febrer Mariano Rajoy convocarà el ple per constituir el parlament deprés de Reis. Efe

Actualitzada 24/12/2017 a les 07:23

Redacció Barcelona

El president del Govern, Mariano Rajoy, no esgotarà el termini legal que li permet la llei i ordenarà la constitució del nou Parlament català abans del 20 de gener, dues setmanes després del dia Reis. Després de les eleccions del 21-D i amb l’article 155 de la Constitució encara vigent, li correspon al govern central signar el decret de convocatòria de constitució del nou Parlament, que segons diu la normativa s’ha de celebrar dins dels 20 dies hàbils posteriors a les eleccions, de manera que la data límit seria el 23 de gener. No obstant això, i segons les fonts consultades, el govern no vol esgotar els terminis i ja parla de constituir el nou Parlament dues setmanes després del dia Reis.

En aquest context, Ciutadans haurà d’esperar a veure què fan els partits independentistes abans de decidir els pròxims passos, perquè dubten que els candidats “a la presó o els fugits” a Brussel·les puguin exercir les seves funcions i també adverteixen que la seva majoria no és folgada. “Nosaltres, de moment, esperarem a veure què és el que fan ells, ja que moltes persones escollides a les llistes estan fugits o privats de llibertat, per tant, caldrà veure quina és solució que donaran”, va dir el portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa. Des de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, la cap de campanya, va negar que ella pugui ser candidata alternativa a Puigdemont, com ha sonat darrerament, però que tampoc havien trobat la fórmula de fer-lo nou president de la Generalitat. “No ens podem precipitar, ni avançar a fets que no tenim resolts, però sí que els puc dir que contemplem tots els escenaris possibles i que treballem perquè Puigdemont torni a la presidència de la Generalitat”, va comentar.

Per altra banda, el portaveu de Junts per Catalunya i diputat electe, Eduard Pujol, va demanar al rei Felip VI que “retorni a la figura d’àrbitre que sempre ha tingut el cap d’Estat” i que no “renyi” ni es “posicioni al costat d’una determinada opció política” en el conflicte de Catalunya. “La intervenció de Nadal del Rei serà la primera des de la que va fer el 3 d’octubre, quan va decidir dirigir-se només a una part del poble català. Ara tindrà l’oportunitat de deixar de sumar errors i fer l’ullet a la necessitat de tenir un diàleg”, va finalitzar Pujol.



COLAU RECLAMA 40 MILIONS A L'ESTAT PER AL TRANSPORT PÚBLIC

L’ajuntament de Barcelona va reclamar a l’Estat que incrementi la seva aportació al transport públic i passi dels 108 als 148 milions d’euros, igual que farà el govern municipal, per “poder congelar les tarifes per al 2018”. Ada Colau va enviar una carta al ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, per demanar-li que es faci efectiva aquesta inversió, després que el govern municipal hagi augmentat un 86% els diners que destina a aquesta partida des del 2010.

L’alcaldessa defensava que és necessari que el finançament del transport públic “no depengui de les fluctuacions en les inversions de les administracions implicades”, i destacava que Espanya és l’únic país europeu que no té una llei estatal de finançament del sector.