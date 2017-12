Els sobiranistes demanen restituir el govern i Cs veu el procés “afeblit”

Els independentistes coincideixen que cal habilitar l’executiu destituït

Les forces sobiranistes van coincidir ahir la necessitat de restituir el govern de la Generalitat destituït amb Carles Puigdemont com a president i Oriol Junqueras com a vicepresident, després de sumar majoria absoluta el 21-D, mentre que Ciutadans, ara primera força catalana, creu que el procés ha quedat “afeblit”.

Els resultats electorals de dijous deixen una majoria absoluta dels tres partits independentistes, encara que el vencedor de la nit va ser Ciutadans, que de la mà d’Inés Arrimadas va obtenir 37 escons i més d’un milió de vots. Després d’aquests resultats, Arrimadas va considerar ahir que els separatistes “surten tocats” i el procés sobiranista “afeblit”, i va culpar la llei electoral que Cs no hagi aconseguit més escons, ja que al seu entendre beneficia els nacionalistes. La candidata de Ciutadans va afirmar que les eleccions catalanes han visualitzat que “això no és un problema entre Catalunya i Espanya, sinó entre catalans”, i va dubtar que els independentistes es puguin posar d’acord per formar govern.

No obstant això, la correlació de les forces independentistes, amb el sorpasso de Junts per Catalunya a ERC, va propiciar que els missatges de les dues formacions coincidissin a restituir el govern de Puigdemont, que va ser cessat pel govern central a través de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució després de la declaració unilateral d’independència. Després de perdre el pols per l’electorat independentista, la secretària general d’ERC, Marta Rovira, va considerar que de les eleccions se’n desprèn un mandat per restituir el govern “al més aviat possible”, amb Puigdemont i Junqueras al capdavant.

El PDeCAT, tan satisfet amb l’experiència de JxCat que no descarta repetir-la, va remarcar, en la mateixa línia, que el sobiranisme té “l’obligació d’entendre’s” per “restablir” l’executiu, i va apostar per seguir amb el procés sobiranista, encara que sense les “presses” d’abans, en paraules de la coordinadora de la formació, Marta Pascal. Des de Brussel·les, Puigdemont va proposar al president espanyol, Mariano Rajoy, iniciar un diàleg “sense condicions prèvies” per aplicar una “recepta política” que desbloquegi la situació a Catalunya.

Rajoy li va respondre que està disposat a parlar amb qui ha guanyat les eleccions, “que és la senyora Arrimadas”, però en tot cas va oferir diàleg al futur govern, si bé va advertir que sempre vetllarà perquè compleixi la llei.

La CUP, que després de perdre sis diputats ja no és imprescindible que voti a favor d’investir a Puigdemont (n’hi ha prou amb una abstenció) va dir que estan disposats a fer suport a un president independentista i fins i tot a formar part del nou executiu si la resta de formacions sobiranistes assumeixen el seu programa, basat a “construir la república”, va dir el diputat electe Carles Riera.



Autocrítica del PP, PSC i CEC

Després dels pitjors resultats del PP a Catalunya, Xavier García Albiol va admetre que dimitir seria “el més fàcil” –de fet l’hi va plantejar a Rajoy– però que no ho farà perquè estaria deixant el partit en una situació “molt delicada”. El PSC tampoc no ha obtingut els resultats esperats, i Miquel Iceta va fer autocrítica en admetre que el partit no ha generat “suficient confiança en sectors populars no independentistes”. Tampoc no estava satisfet dels resultats Xavier Domènech, de Catalunya en Comú-Podem, que va demanar “una reflexió de l’esquerra”.

