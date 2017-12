El consell de ministres dissol el consell de diplomàcia pública de la Generalitat i anul·la la centralització del cobrament d’impostos per part de l’executiu autonòmic

Rajoy liquida el Diplocat i suprimeix mesures de la hisenda catalana Íñigo Méndez de Vigo, ahir durant la roda de premsa posterior al consell de ministres. EFE

Actualitzada 16/12/2017 a les 07:04

Redacció Madrid

El govern espanyol, a través d’un consell de ministres extraordinari celebrat ahir al matí, va decidir liquidar l’agència diplomàtica catalana, el Diplocat, i suprimir una sèrie de mesures tributàries acordades per l’exgovern de Carles Puigdemont per crear un cos propi d’inspecció en la hisenda catalana. Així ho va explicar el ministre portaveu, Íñigo Méndez de Vigo, després de la reunió ministerial.

L’acord del govern deixa “sense efecte algunes fórmules per dur a terme la hisenda catalana, que havia estat qualificada com a estructura d’Estat”, va indicar el portaveu, que va especificar que es tracta de mesures que la Generalitat havia adoptat en matèria d’inspecció tributària i respecte a algunes cotitzacions.

En concret, el que s’ha anul·lat són les decisions que la Generalitat va prendre a l’abril i juny per centralitzar el cobrament dels impostos i de les cotitzacions socials a l’Agència Tributària Catalana. Era una de les estructures d’estat més importants per al govern de Puigdemont, ja que el que es pretenia era que els catalans deixessin d’ingressar els impostos a l’agència espanyola per passar a fer-ho a la catalana.

D’altra banda, el passat 26 d’octubre, quan el Senat va aprovar l’aplicació de l’article 155 de la Constitució a Catalunya, una de les primeres mesures que va prendre l’executiu central va ser la de suprimir el Diplocat. En la seva reunió d’ahir, el consell de ministres va anar una mica més enllà i va liquidar aquest organisme. Per fer-ho possible, s’ha constituït un òrgan liquidador que durà a terme aquesta tasca en un termini màxim de quatre mesos.

El consell de diplomàcia pública de Catalunya (Diplocat) era un consorci publicoprivat dissenyat pel govern de la Generalitat per internacionalitzar Catalunya, sense obviar el procés independentista i el dret a decidir. L’entitat utilitzava “els instruments de la diplomàcia pública dirigint-se a audiències nacionals i internacionals”, segons explicava al seu web, que encara està operatiu.

L’entitat estava dirigida per Albert Royo, que va ser cessat per Mariano Rajoy quan es va aplicar l’article 155. A més de Royo, treballaven al Diplocat 14 empleats més.



Recurs sobre els béns de Sixena

D’altra banda, Méndez de Vigo va assegurar que un recurs presentat dijous per la Generalitat sobre els béns de Sixena, que demana la devolució de les peces, es va fer sense el seu consentiment, i que ordenarà que es retiri. “S’ha fet sense el meu coneixement i demanaré que el retirin perquè, entre d’altres coses, no té cap sentit perquè el trasllat ja s’ha dut a terme”, va recalcar Méndez de Vigo durant la roda de premsa.

Els serveis jurídics de la Generalitat de Catalunya van presentar dijous passat un segon recurs contra el trasllat dels béns de Sixena del Museu de Lleida a l’Aragó, un recurs contra el procediment del trasllat que en demanava la revocació perquè considera que van sortir sense que s’hagi respectat el procediment legal establert.

En un altre ordre de coses, Carles Puigdemont va rebutjar la hipòtesi sobre una possible tornada a Catalunya abans o el mateix dia dels comicis al Parlament del 21-D. Una idea amb la qual Puigdemont podria buscar un cop d’efecte davant l’equilibrat de les enquestes, però que va descartar en una entrevista amb La Vanguardia des de Brussel·les.