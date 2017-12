La justícia de Bèlgica tanca el procés contra Puigdemont

Actualitzada 15/12/2017 a les 07:05

Redacció Brusselles

L’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els quatre exconsellers que l’acompanyen a Brussel·les ja no tenen causes pendents amb la justícia belga, que ahir va atendre la sol·licitud de les autoritats espanyoles de retirar la petició d’extradició que pesava sobre ells. La cambra del consell de Brussel·les, tribunal de primera instància encarregat d’examinar les euroordres cursades per la justícia espanyola contra els cinc polítics, va desestimar ahir el cas, com estava previst, després que Espanya anul·lés aquestes ordres europees de detenció i lliurament. Ni Puigdemont ni els exconsellers Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig i Meritxell Serret és van presentar davant el tribunal, on van ser representats pels seus advocats. La vista va començar passats dos quarts de dotze del matí i va durar tot just uns minuts, els que va trigar la fiscalia a lliurar al magistrat les peces relatives a la petició de retirada de les euroordres. El magistrat va declarar que “el procés no és aplicable, la qual cosa tanca aquest procés”.