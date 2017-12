Revés a Trump al Senat per la derrota del candidat d'Alabama

Actualitzada 14/12/2017 a les 07:06

Redacció Washington

Donald Trump va patir ahir un dur revés al Senat nord-americà amb la victòria del demòcrata Doug Jones a l’estat d’Alabama. Amb un resultat ajustadíssim i de sorpresa, el candidat demòcrata va superar el conservador Roy Moore, a qui Trump donava suport. Moore, fonamentalista cristià, antiimmigrants i antihomosexuals, s’havia vist esquitxat durant la campanya per acusacions d’assetjament de menors. Feia 25 anys que el Partit Demòcrata no obtenia cap victòria a Alabama i ahir el triomf va ser per només per 10.000 vots. Jones ha aconseguit mobilitzar les ciutats, els barris negres i les dones a favor seu. La cambra alta continuarà amb majoria republicana, però pel mínim marge possible. Només un senador més, una circumstància que podria dificultar l’aprovació d’alguns punts del programa electoral de Trump.