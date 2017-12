Iceta es mostra a favor d'indultar els exconsellers i el PSOE se'n desmarca

El candidat socialista aposta per “tancar ferides” i Ferraz creu que és “una opinió” personal

Actualitzada 14/12/2017 a les 07:06

Redacció Madrid

El candidat del PSC a la Generalitat, Miquel Iceta, va avançar ahir que és partidari de demanar l’indult per als exconsellers del govern i per als líders de l’ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, en el cas que siguin condemnats pels tribunals.

“Sens dubte demanaria l’indult perquè en aquest país haurem de tancar ferides que tenen un origen polític”, va destacar Iceta en una entrevista a Rac1. A més, va recordar que ell sempre ha qualificat de desproporcionats els empresonaments.

El PSOE, no obstant això, va marcar distància amb el líder del PSC. “És l’opinió de Miquel Iceta, la respectem, però és la seva opinió”, van assegurar fonts de la direcció socialista. “És la seva opinió, que respecto, però en tot cas és la seva”, va afirmar al seu torn la sots-secretària general del PSOE, Adriana Lastra.

L’afirmació d’Iceta sobre els indults suposa un pas molt rellevant perquè fins ara no havia parlat obertament d’aquesta possibilitat. El candidat del PSC ja va obrir la porta a abordar els indults en una entrevista al diari Ara, en la qual va apuntar que “en algun moment” caldria començar a parlar d’indults per als dirigents polítics independentistes. L’indult és una prerrogativa que només té el govern central, i no la Generalitat, per treure de la presó una persona condemnada. Per aquest motiu, la mesura de gràcia només seria possible en el marc d’una sentència judicial, un extrem pel qual encara quedaria força temps perquè les causes continuen obertes.

En un altre ordre de coses, i a requeriment de la junta electoral, els mossos d’esquadra van accedir als departaments de Salut i de Justícia per treure cartells o pancartes que poguessin interpretar-se com a propaganda política. A Salut, els agents van demanar que es retiressin immediatament i els responsables de la conselleria van sol·licitar fer-ho en 24 hores. Els mossos en van aixecar acta.

A Justícia, una parella de mossos va recórrer les set plantes de l’edifici per comprovar si hi havia llaços i cartells que la junta electoral ha vetat. A la segona planta, els funcionaris van treure uns cartells, que havien estat penjats a les finestres, en què es demanava el retorn a casa dels presos. Els van fer retirar tant les pancartes que es poguessin veure des de l’exterior com les que estaven en el lloc de treball.

Mentrestant, les empreses catalanes segueixen canviant la seva seu social a altres comunitats. La xifra de companyies que han realitzat els tràmits per a la mudança, segons dades oficials, ha superat ja les 3.000. En concret, des del referèndum de l’1 d’octubre fins dimarts passat –últimes dades disponibles facilitades pel Col·legi de Registradors–, s’han dut a terme 3.004 canvis de domicili fiscal.