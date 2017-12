Macron: “Estem perdent la batalla contra el canvi climàtic”

Actualitzada 13/12/2017 a les 07:03

Redacció París

El president francès, Emmanuel Macron, va advertir ahir que la comunitat internacional està perdent el combat contra el canvi climàtic, i va instar a incrementar la mobilització i a comprometre’s de manera ferma amb accions concretes. “Estem perdent la batalla, no ens hem d’equivocar”, va sentenciar en el discurs d’obertura de la cimera global One Planet, en la qual ha convocat a París caps d’Estat i de govern i representants del món financer i de la societat civil per augmentar el finançament i el suport a projectes sostenibles.

Aquesta trobada té lloc tot just dos anys després de l’adopció de l’Acord de París, en el qual 195 països es van comprometre que l’augment de la temperatura global a l’acabament d’aquest segle no superi els dos graus centígrads, i si és possible, els 1,5 graus.