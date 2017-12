El Tribunal de Comptes embarga l'habitatge d'Artur Mas pel 9-N

L’expresident i els ex-consellers investigats van posar els domicilis com a fiança per abonar els 2,4 milions que faltaven, i tots han estat retinguts

El Tribunal de Comptes va ordenar ahir l’embargament preventiu de l’habitatge que l’expresident de la Generalitat Artur Mas va posar per cobrir part de la fiança de 5,2 milions d’euros que li va imposar per la despesa de diners públics en la consulta del 9-N. Després de consignar 2,9 milions d’euros en efectiu, Mas i els exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega i Irene Rigau, així com l’ex-secretari general de Presidència Jordi Vilajoana, van dipositar el 23 de novembre passat diversos immobles com a garantia per cobrir la fiança de 5,2 milions.

La instructora del Tribunal de Comptes ha ordenat ara als