Macron demana a Netanyahu aturar la colonització com a gest de pau

El president francès diu que el reconeixement de Donald Trump a la capitalitat de Jerusalem posa en risc la seguretat d’Israel

Actualitzada 11/12/2017 a les 07:15

Agències París

El president francès, Emmanuel Macron, va demanar ahir al primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, de visita a París, “gestos valents” per treure de l’atzucac el procés de pau amb els palestins. Macron va reclamar-li , en concret, que freni la colonització amb assentaments. En la trobada a l’Elisi, el president gal va reiterar la seva “desaprovació” del gir donat pels Estats Units en reconèixer Jerusalem com a capital d’Israel, no només perquè és una decisió unilateral que contravé la legalitat internacional, sinó perquè “és perillosa per a la pau” i “per a la seguretat d’Israel”.

Macron va evitar qüestionar el paper mediador dels Estats Units a l’Orient Mitjà i va posar l’accent en una crida general a la calma. Així mateix, el líder francès va reclamar al seu interlocutor israelià “gestos”, com “la congelació de la descolonització i mesures de confiança cap a l’Autoritat Palestina”. Alhora, Macron va intentar deixar sense efecte els retrets del mateix Netanyahu que, abans d’iniciar la seva gira per Europa, havia fet notar que mentre els polítics del continent critiquen la declaració de Donald Trump sobre Jerusalem no denuncien els atacs amb coets contra Israel. En aquest sentit, Emmanuel Macron va negar un “tractament desigual” i va voler que quedés clar que condemna, “amb la major claredat, totes les formes d’atacs dels últims dies i de les últimes hores”, així com “tot el que amenaça la seguretat d’Israel”, que “és un país amic”. Netanyahu va recordar que Israel és qui més defensa a l’Orient Mitjà “els valors democràtics” i “els drets humans” i que el país ha donat informació a Europa per prevenir “desenes d’atacs terroristes”. El cap de Govern israelià també va replicar al president turc Erdogan, que havia acusat Israel de ser “un Estat ocupant”, que dispara “contra joves i infants”. Netanyahu va avisar que no rebria “lliçons de moralitat” de qui “bombardeja kurds”.

La tensió va disminuir aparentment ahir després que els últims dies les paraules de Trump generessin protestes amb un resultat de quatre morts i centenars de ferits, la majoria a Cisjordània.