Multitudinari comiat de França a Johnny Hallyday La caravana de comiat a Halliday va passar per l'Arc de Triomf. Efe

Actualitzada 10/12/2017 a les 07:18

Centenars de milers de francesos van sortir ahir al centre de París per acomiadar el popular cantant Johny Hallyday, que va morir dimecres als 74 anys. L’artista va ser considerat un pioner del rock i va ser conegut per voler reinventar-se per connectar amb diferents generacions. A l’acte també hi va prendre part el president francès, Emmanuel Macron, i altres excaps d’estat.