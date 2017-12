Puigdemont: “Només tinc un pla, que és continuar sent el president de la Generalitat”

Actualitzada 09/12/2017 a les 07:20

Redacció Barcelona

El president català cessat per l’Estat espanyol per l’aplicació de l’article 155 de la Constitució i número 1 de Junts per Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont, va subratllar ahir que només té “un pla” davant el 21-D, que és el de “continuar sent el president de la Generalitat”, càrrec que considera que segueix ostentant perquè el Parlament que el va investir no l’ha cessat. En una roda de premsa a Barcelona a través de videoconferència des de Brussel·les, on roman exiliat, Puigdemont va indicar que hauria de seguir al capdavant de la Generalitat “si la majoria parlamentària no canvia”, pel que va concloure: “Només hi ha un pla.”

En aquest context, va indicar que haurà de ser “el sistema polític espanyol” el que resolgui la “gran contradicció" que suposaria, segons la seva opinió, que fos investit president i, alhora, fos detingut a Espanya.