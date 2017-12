Hamas fa una crida a la tercera intifada en resposta a Trump

Actualitzada 08/12/2017 a les 07:06

Redacció Jerusalem

El líder polític del moviment islamista Hamas, Ismail Haniye, va fer una crida ahir als palestins a començar, avui, una tercera intifada, després del reconeixement per part del president nord-americà, Donald Trump, de Jerusalem com a capital israeliana. “Demà [avui per al lector] serà un dia de la ira i el començament d’una nova intifada anomenada l’alliberament de Jerusalem”, va dir el líder islamista en una roda de premsa a Gaza capital, des d’on també va demanar que se suspengui la coordinació de seguretat i la cooperació “amb l’ocupació israeliana”.

La decisió de Trump va ser rebuda amb protestes a les àrees de Cisjordània, Jerusalem Est i la franja de Gaza. Els xocs entre els manifestants i les forces isrealianes es va saldar amb més de 50 persones ferides, nou de les quals per trets.