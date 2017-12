Trump reconeix Jerusalem com a capital d'Israel i mourà l'ambaixada

El president dels EUA acusa de “falta de valentia” els predecessors per no haver fet el pas abans

Actualitzada 07/12/2017 a les 06:44

Redacció Washington

El president dels Estats Units, Donald Trump, va confirmar ahir que el seu país reconeixerà Jerusalem com a capital d’Israel i va ordenar iniciar un procés, que durarà diversos anys, per traslladar-hi l’ambaixada nord-americana. “He determinat que és l’hora de reconèixer oficialment Jerusalem com a capital d’Israel”, va dir en un discurs des de la sala de recepcions diplomàtiques de la Casa Blanca, en el qual va fer una crida a la calma davant les tensions que ha generat l’anunci.

Trump va defensar que la seva decisió suposa merament “reconèixer una cosa òbvia” que Israel defensa des de fa dècades i que els seus antecessors no van voler acceptar potser “per falta de valentia”. “Això no és gens més ni gens menys que un reconeixement de la realitat. És, a més, el correcte, una cosa que cal fer”, va argumentar.

Els Estats Units es converteixen així en l’únic país del món que reconeix Jerusalem com a capital d’Israel, on cap nació té la seva ambaixada a causa que, després de l’annexió israeliana de la part oriental de la ciutat el 1980, l’ONU va fer una crida a la comunitat internacional a retirar les seves legacions de la ciutat santa. Els palestins reclamen la part oriental de Jerusalem com a capital del futur estat independent.

Trump va ordenar també que el Departament d’Estat comenci el procés per traslladar a Jerusalem l’ambaixada nord-americana a Israel, que ara és a Tel-Aviv. Aquest procés trigarà almenys tres o quatre anys, perquè cal construir un edifici prou gran i segur per acollir les aproximadament mil persones que treballen en l’oficina de representació nord-americana al país.

Trump va prometre que l’ambaixada serà “un tribut magnífic a la pau”, i va subratllar que la seva construcció compleix l’ordenança d’una llei dels EUA del 1995, que insta a traslladar a la ciutat santa aquesta legació però que els anteriors presidents nord-americans van decidir no implementar.

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va valorar com a “justa i valenta” la decisió de Trump. “És un pas important per a la pau perquè no hi ha pau que no inclogui Jerusalem com a capital de l’estat d’Israel”, va declarar.

Al seu torn, el president palestí, Mahmud Abbas, va lamentar que “amb aquesta declaració Trump hagi triat violar totes les resolucions i acords internacionals i bilaterals, i contradir el consens internacional expressat per posicions de diversos països del món”. Mentrestant, el partit-milícia Hamas va denunciar que el president dels EUA ha comès una “flagrant agressió contra el poble palestí”, i va instar àrabs i musulmans a “perjudicar els interessos dels Estats Units a la regió” i a “defugir Israel”.