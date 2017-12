Puigdemont diu que no tornarà a Espanya “sense garanties”

Actualitzada 07/12/2017 a les 06:45

Redacció Brusselles Madrid

L’ex-president català Carles Puigdemont va deixar ahir clara la intenció de romandre a Bèlgica durant la campanya electoral i va explicar que valora tornar després del 21-D per “prendre possessió” de la seva acta com a diputat, però que no ho farà “sense garanties”. Puigdemont va fer aquestes declaracions en la primera compareixença pública després que el Tribunal Suprem espanyol decidís, dimarts, retirar les euroordres dictades contra ell i els exconsellers que són a Bèlgica: Lluís Puig, Toni Comín, Meritxell Serret i Clara Ponsatí. Puigdemont va criticar la decisió del Suprem, amb la qual, al seu entendre, la justícia espanyola mostra “por” per la possibilitat que Bèlgica “no executi” una euroordre que va definir com “un nyap” i amb la qual el jutge Llarena busca “impedir que el jutge belga pugui emetre la seva sentència”.