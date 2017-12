La UE i Londres, a les portes del primer acord sobre el Brexit

Actualitzada 05/12/2017 a les 07:06

Redacció Brusselles

La Unió Europea i el Regne Unit no van aconseguir ahir concloure la primera fase de la negociació del Brexit, malgrat que el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, i la primera ministra britànica, Theresa May, van afirmar haver arribat a una “entesa” en molts assumptes. “Malgrat els nostres millors esforços i el significatiu progrés dels nostres equips sobre les tres qüestions principals, no ha estat possible arribar a un acord complet”, va dir Juncker en roda de premsa després de la reunió amb May. La trobada, que va durar quatre hores, no va servir com a trampolí per segellar el desitjat acord en els assumptes de la primera fase de negociació (la factura del Brexit, els drets dels ciutadans i la futura frontera a l’illa d’Irlanda) però Juncker i May van coincidir a assenyalar el progrés assolit els últims dies.