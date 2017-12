El jutge manté Junqueras, Forn i els 'Jordis' en presó preventiva

Llarena creu que l’ex-vicepresident, l’extitular d’Interior i els líders dels ens sobiranistes poden tornar a incitar a la violència

Sis ex-consellers catalans van sortir ahir de la presó, poques hores abans de l’inici de la campa-nya electoral. El jutge va decidir, però, que Oriol Junqueras, Joaquim Forn i els líders de l’ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, segueixin a la presó per evitar que tornin a incitar a un “esclat violent”.

Aquesta és la decisió que va prendre el jutge del Suprem Pablo Llarena, en un acte en el qual manté la presó per a l’ex-vicepresident de la Generalitat, l’exconseller d’Interior i per als líders de les dues entats independentistes. També va fixar fiances de 100.000 euros