El jutge decidirà avui si excarcera els vuit exconsellers i els 'Jordis'

El magistrat del Tribunal Superior Pablo Llarena prendrà la decisió aquest matí després d’escoltar les al·legacions divendres passat

Actualitzada 04/12/2017 a les 07:06

Redacció Madrid

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena notificarà aquest matí als vuit exconsellers de la Generalitat i als exlíders de l’ANC i d’Òmnium Cultural la decisió sobre si els manté a la presó o acorda posar-los en llibertat sota fiança, com així van demanar tots els investigats. Es tracta de l’ex-vicepresident Oriol Junqueras, els exconsellers Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Jordi Rull, Josep Turull, i els exlíders independentistes Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. El jutge Llarena encara tindria una tercera opció, la de concedir la llibertat provisional amb mesures cautelars, com ara la retirada del passaport, la prohibició de sortir d’Espanya i les compareixences davant el jutjat.

Els exconsellers i els exlíders de l’ANC i Òmnium confien en la seva posada en llibertat, ja que divendres passat es van acollir a l’anomenada “via Forcadell” amb l’argument que accepten l’article 155 de la Constitució. En concret, tots els investigats van acatar davant el jutge la Carta Magna i la legalitat vigent, així com l’aplicació de l’article 155, amb el qual no obstant això es van mostrar en desacord, però es van comprometre a actuar segons la legalitat vigent a partir d’ara. Per contra, la Fiscalia i l’acusació popular que exerceix VOX van sol·licitar al magistrat que mantingui la presó preventiva com a mesura cautelar. L’ex-fiscal general de l’Estat Consuelo Madrigal i el fiscal de sala Jaime Moreno, encarregats de la causa, entenen que no es donen les circumstàncies per excarcerar-los “davant la gravetat dels fets investigats” i perquè consideren que en aquests moments persisteix el risc de fuga, destrucció de proves i de reiteració delictiva.

Per la seva part, l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els quatre exconsellers que segueixen a Bèlgica compareixeran també aquest matí, a les 9, davant del jutge de primera instància que examina les euroordres espanyoles que pesen contra ells. La vista podria allargar-se durant tot el dia i el jutge decidirà, al final de l’audiència, la data en la qual emetrà la seva decisió mitjançant un correu electrònic. La Fiscalia no celebrarà la tradicional roda de premsa diària i tampoc farà cap comunicació anterior a les declaracions.

La vista se celebrarà just abans de l’inici de la campanya electoral d’uns comicis als quals Puigdemont participarà com a cap de llista de Junts per Catalunya (JxCat), i està previst que els primers actes electorals es facin des de Brussel·les, els dies 6 i 7, amb la presència de l’expresident Artur Mas, que va confirmar que es reunirà amb Puigdemont a la capital belga aquests dies. Tot això amb la incertesa sobre el temps que l’expresident romandrà a Brussel·les, una situació que, segons va declarar el seu advocat, dissabte, pot allargar-se “com a mínim fins al 21 de desembre”, va indicar.