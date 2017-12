El senat dels EUA aprova la reforma fiscal i Trump té la primera victòria

Serà la major rebaixa d’impostos des del 1986 però incrementarà el dèficit pressupostari en 1,5 bilions de dòlars en deu anys

Redacció Washington

El Senat dels Estats Units va aprovar de matinada la reforma fiscal impulsada pel president, Donald Trump, que suposa la rebaixa més gran d’impostos dels últims 30 anys però també un augment important del dèficit pressupostari. La Cambra alta va aprovar la seva versió amb 51 vots a favor i 49 en contra i aquesta decisió acosta Trump al seu primer gran triomf legislatiu després del sonat fiasco que va suposar la fallida derogació de l’Obamacare. Els líders republicans del Senat hauran de conciliar ara el text aprovat amb els seus companys de la cambra baixa, que tenen la seva pròpia versió amb algunes diferències, abans que Trump pugui promulgar la seva anhelada reforma fiscal. La llei que surti del procés de negociació haurà de sotmetre’s de nou a votació en ambdues càmeres.

L’ambiciosa reforma fiscal que promou el president implica un augment del dèficit pressupostari d’1,5 bilions de dòlars en la pròxima dècada que ell considera fonamental per revitalitzar l’activitat econòmica i accelerar el creixement anual del país per sobre del 3%. L’eix central és una reducció impositiva cap a les empreses del 35% al 20%, però mentre que el Senat preveu que s’apliqui el 2019, el congrés vol que sigui immediata. També planteja simplificar els trams d’impostos de la renda individual, i passar dels set actuals a quatre. El president de la Cambra dels Representants, Paul Ryan, va assegurar que les retallades d’impostos per a famílies i individus que preveu la reforma estalviarà 1.182 dòlars anuals a les famílies de mitjana, el Comitè Conjunt d’Impostos del Congrés va assegurar en la seva última estimació que només el 44% dels nord-americans veuran una reducció anual de més de 500 dòlars.

La rebaixa impositiva promoguda per Trump és la major des de la del 1986, i que va impulsar Ronald Reagan. En aquella ocasió la reforma va ser acceptada a la Cambra baixa per unanimitat, i al Senat també va obtenir un gran suport, ja que es va aprovar per 97 vots a favor i només 3 en contra. Amb la reforma fiscal gairebé sota el braç, els republicans afronten més confiats les eleccions legislatives del 2018 que suposaran un plebiscit a la gestió de Trump.



