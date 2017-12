La fiscalia s'oposa a l'alliberament dels exconsellers tot i acatar el 155

El ministeri públic demana que els exmembres del govern i els líders de les entitats sobiranistes segueixin en presó preventiva per “la gravetat dels fets investigats”

Actualitzada 02/12/2017 a les 07:11

Redacció Madrid

La Fiscalia del Tribunal Suprem va demanar ahir que els vuit exconsellers catalans i els dos líders de les entitats sobiranistes en presó provisional segueixin presos malgrat que van acatar davant el magistrat de l’alt tribunal Pablo Llarena la Constitució i l’aplicació de l’article 155. Llarena té previst comunicar dilluns si accepta la petició de posar en llibertat els deu imputats, que a les seves declaracions a més d’acceptar el 155 (amb el qual no obstant això s’han mostrat en desacord), s’han compromès a actuar dins de la legalitat.

El primer a comparèixer va ser l’ex-vicepresident Oriol Junqueras, seguit dels exconsellers Raül Romeva, Carles Mundó, Dolores Bassa, Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Jordi Turull i Josep Rull, i el líder d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l’ANC, Jordi Sànchez. Llarena els va citar, a iniciativa dels imputats, amb l’objecte d’escoltar-ne els arguments per revisar la seva situació personal i tots van expressar la voluntat d’“actuar dins dels marges constitucionals i de la legalitat vigent”.

Una cop acabades les compareixences, que es van perllongar durant unes quatre hores, el jutge els va notificar que resoldrà sobre l’assumpte dilluns a primera hora, de manera que els imputats van ser traslladats de nou a la presó. Després de les declaracions el magistrat va consultar a les acusacions sobre si consideren que ha de canviar la situació personal dels imputats.

Consuelo Madrigal, ex-fiscal general de l’Estat, i Jaime Moreno, fiscal de Sala, van ser els membres del ministeri públic que van assistir a les compareixences. Van demanar, “davant la gravetat dels fets investigats, el manteniment de les mesures cautelars per als deu compareixents”, segons una nota de la Fiscalia que va assenyalar també que “el seu informe ha individualitzat provisionalment les responsabilitats de cadascun”.

Els exconsellers estan imputats, igual que l’expresident Carles Puigdemont i els exmembres del govern que es troben a Bèlgica, per possibles delictes de rebel·lió, sedició i malversació en relació amb el seu lideratge del procés cap a la declaració unilateral d’independència a Catalu-nya. Excepte Cuixart i Borràs, tots ells són candidats per a les eleccions del 21-D, la campanya de les quals començarà la matinada del dilluns al dimarts, és a dir, poques hores després de la decisió del jutge.

La clau sobre la qual girarà aquesta resolució serà si el magistrat, a partir dels escrits de les defenses però també a partir de les declaracions d’ahir, considera que existeix risc de fuga i, sobretot, de reiteració delictiva. Llarena va assumir el 24 de novembre el sumari obert per l’Audiència Nacional en relació al procés.