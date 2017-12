Podem recorrerà dilluns davant del TC l'aplicació de l'article 155

Iglesias avança que ja ha començat a recollir les signatures necessàries

Actualitzada 01/12/2017 a les 07:01

Redacció Madrid

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va anunciar ahir que el seu grup presentarà un recurs davant el Tribunal Constitucional contra l’aplicació de l’article 155 de la Constitució a Catalunya, i que la formació ja havia començat a recaptar al Congrés les signatures necessàries. “La recorrerem”, va assegurar Iglesias als passadissos del Congrés després de les pressions que ha rebut els últims dies per part de partits independentistes.

Dimecres, el portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, criticava que partits com Podem, amb el qual tenen “moltes coses en comú”, no hagués presentat ja aquest recurs d’inconstitucionalitat contra el “cop d’Estat” que suposa, al seu entendre, l’aplicació de l’article 155. Rufián recordava, a més, que Units Podem compleix amb el requisit d’un mínim de 50 diputats per recórrer davant el TC.

Per la seva banda, el PDeCAT, segons va anunciar el diputat Jordi Xuclà, pretén també sumar-se a la recollida de firmes de Podem per presentar el recurs conjuntament amb la formació morada, ja que ells no tenen prou diputats.

De la seva banda, l’expresident de la Generalitat i cap de llista de Junts per Catalunya pel 21-D, Carles Puigdemont, va reivindicar ahir des de Brussel·les poder fer campanya “amb normalitat” a Catalunya, malgrat que té pendent una petició d’extradició a Espanya, i va remarcar que no descarta la via unilateral. En una entrevista a TV3 des de la capital belga, Puigdemont va afirmar que preveu demanar a la junta electoral que garanteixi les condicions perquè pugui fer campanya a Catalunya, ja que veu un “parany” que altres candidatures tinguin millors condicions, per comptar amb tots els seus candidats.

Mentrestant, el cap de llista del PSC, Miquel Iceta, va proposar una hisenda federal que permeti que la Generalitat assumeixi “tota la responsabilitat fiscal i de govern que això suposa, i per tant també la recaptació i gestió (en consorci amb l’Administració central de l’Estat, tal com diu l’Estatut) de tots els impostos” que es paguen a Catalunya. El PSOE va considerar “absolutament raonable” la proposta. El seu secretari de Política Econòmica, Manuel Escudero, va destacar que no es tracta de crear una Hisenda catalana, sinó un “consorci” entre l’Agència Tributària i la Generalitat.

Finalment, ERC va avançar que la seva campanya tindrà un pressupost d’1,8 milions i, com a novetat, comptarà el 21-D amb uns 8.000 apoderats repartits per totes les meses electorals de Catalunya, amb els quals intentarà efectuar un “recompte electoral paral·lel” a l’oficial. El partit independentista va assegurar que “desconfia” del que pugui fer l’Estat en unes eleccions que considera “il·legítimes”, i que tem una “tupinada”.