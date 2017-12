La Casa Blanca vol substituir Rex Tillerson pel cap de la CIA

Actualitzada 01/12/2017 a les 07:01

Redacció Washington

La Casa Blanca ha elaborat un pla de transició per acomiadar en qüestió de setmanes l’actual secretari d’Estat, Rex Tillerson, i substituir-lo pel cap de la CIA, Mike Pompeo, segons diverses fonts de l’administració citades pel diari The New York Times. L’estratègia ha estat desenvolupada pel cap de gabinet, John F. Kelly, i forma part d’una renovació més general de l’equip de seguretat nacional. Kelly ja ha discutit el pla amb altres autoritats del govern, encara que el rotatiu novaiorquès no ha pogut precisar si Trump hi ha donat el vistiplau definitiu. El president, no obstant això, seria procliu a apartar Tillerson, amb qui s’ha enfrontat en diverses ocasions. El cap de la diplomàcia, que va arribar al govern procedent de la petroliera Exxon Mobile, ha sortit al pas en diverses ocasions dels rumors que el situaven fora de l’executiu.