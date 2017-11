Actualitzada 30/11/2017 a les 06:47

Slobodan Praljak, excomandant de les forces croates, es va suïcidar ahir prenent un flascó de verí quan el Tribunal Penal Internacional per a l’antiga Iugoslàvia li va confirmar la condemna a 20 anys de presó per crims a Mostar, on, a més de la neteja ètnica dels musulmans, va dirigir la destrucció del pont.