La guàrdia civil entra al centre de telecomunicacions i de tecnologies de la Generalitat per bloquejar els sistemes de recompte de vots

Mobilització dels ciutadans a les escoles per garantir el referèndum Professors i pares van organitzar diverses activitats a les escoles per evitar-ne el tancament. Efe

Actualitzada 01/10/2017 a les 07:27

Redacció Andorra la Vella

Catalunya es prepara per viure avui una jornada incerta. 5.343.358 persones estan convocades per la Generalitat en 2.315 col·legis per votar en un referèndum sobre la independència de Catalunya anul·lat pel Tribunal Constitucional. Durant la jornada d’ahir, que era considerada de reflexió pels partidaris del sí, es van produir noves actuacions policials per desactivar la votació i es van produir manifestacions arreu de l’estat espanyol a favor i en contra del referèndum.

Una part dels col·legis electorals previstos per celebrar el referèndum d’independència de Catalunya no estan tancats des de divendres a la nit. Les escoles i membres de les associacions de pares que reclamen el dret de votar durant l’1-O han organitzat activitats durant el cap de setmana per evitar que els mossos d’esquadra tanquin els recintes per evitar que se celebri el referèndum. En tot cas, l’avís és que les escoles estiguin tancades a partir de les sis del matí d’avui i una de les incògnites és saber quina actitud emprendrà la policia nacional catalana davant de les ordres del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que dicta que tots els col·legis hauran de ser desallotjats. En alguns col·legis fins i tot s’han arribat a treure portes per evitar que els edificis siguin precintats. La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, va denunciar la consellera d’Educació, Clara Ponsatí, per la utilització de menors durant el procés de l’1-O.

El ministeri de l’Interior va assegurar ahir en un comunicat que la majoria dels locals o edificis públics que haurien de ser utilitzats pel referèndum convocat per la Generalitat i suspès pel Tribunal Constitucional estan tancats. Interior va apuntar que només “alguns” dels edificis públics comptaven amb persones a dins per evitar que es precintin els locals. Per anul·lar de manera definitiva el referèndum, agents de la guàrdia civil van entrar ahir al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació per bloquejar i suspendre els serveis informàtics susceptibles de ser utilitzats avui. El conseller de la Presidència i portaveu de la Generalitat, Jordi Turull, va afirmar que l’actuació dels agents no afectarà en cap cas el referèndum ni el recompte de vots. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va dir durant l’acte final de campanya de divendres a la nit al passeig Maria Cristina de Barcelona que els catalans “han vençut un estat autoritari”, i va apel·lar a votar avui per assegurar la victòria en el referèndum.



PROTESTES CONTRA L’1-O

Ahir, milers de persones es van concentrar a Barcelona i Madrid i en altres ciutats espanyoles per protestar contra la celebració del referèndum d’avui. Els manifestants van onejar banderes espa­nyoles i es van sentir crits que demanaven presó per a Carles Puigdemont. En el cas de la capital d’Espanya, també es va cantar l’himne de la Falange. En altres indrets com a Madrid, Bilbao o Santiago de Compostel·la també es van organitzar mobilitzacions per defensar el dret a decidir de Catalunya. La capital espanyola té previst organitzar avui una manifestació dels partidaris a la votació i una altra dels detractors.

Una altre dels interrogants serà saber quina participació hi haurà durant la jornada d’avui i què passarà a partir de demà. Una enquesta publicada pel diari escocès The National estimava que la participació d’avui es podria situar al 62% i que el sí s’imposaria amb el 83% dels vots.

#1 Pere

(01/10/17 08:25)