Els mossos comencen a acudir als col·legis entre actes de resistència

Trapero ordena desallotjar els centres i requisar el material electoral abans de les 6 hores de demà

Actualitzada 30/09/2017 a les 07:12

Redacció Barcelona

Els mossos d’esquadra van afrontar ahir el primer pols per complir l’ordre judicial que els obliga a impedir el referèndum de demà, i van acudir a inspeccionar locals electorals, la majoria escoles on alguns pares i alumnes es van tancar per quedar-s’hi el cap de setmana i impedir la clausura.

Des de les 14 hores, agents de la policia catalana van començar a personar-se a locals públics designats com a col·legis electorals amb l’ordre del major dels mossos, Josep Lluís Trapero, d’identificar les persones que hi hagi a l’interior preparant la votació, suspesa pel TC, i requisar urnes, paperetes i cens.

Després de la crida de les entitats sobiranistes, en diverses de les escoles o instituts designats com a col·legi electoral els mossos s’han trobat amb la presència de nombrosos independentistes, que s’han tancat als locals per intentar que romanguin oberts l’1-O. Els pares, molts d’ells acompanyats dels fills, s’han mobilitzat afavorits per les AMPA i amb el pretext de celebrar un cap de setmana lúdic de tornejos esportius, menjars populars i activitats culturals pernoctant als centres.

Ho han fet en previsió que, acatant les ordres del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, els agents autonòmics compleixin la instrucció que el major de Trapero va dictar ahir, en la qual detalla que abans de les 6 hores de demà s’hauran de desallotjar els col·legis, encara que sense usar la força policial davant la “desobediència passiva”, més enllà de l’“acompanyament” de les persones fins a fora dels locals. En l’actuació dels agents prevaldrà, segons l’ordre de Trapero, la “contenció i mediació” per contribuir a facilitar el “manteniment de la pau social i la convivència”, per la qual cosa l’ús de la força queda limitat a repel·lir “agressions a tercers o a la pròpia policia”.

Per demà, Trapero detalla que els agents uniformats es posicionaran en l’accés al local per impedir l’obertura i que, si quan els mossos arribin al lloc ja hi ha persones a l’interior, se’ls identificarà, es requisaran paperetes, llistes de cens, urnes i també els ordinadors usats per gestionar la votació i se’ls desallotjarà del local. Si les persones concentrades impedeixen l’accés de la dotació policial o no els deixen requisar el material, els agents ho comunicaran a la central, igual que si, per exemple, la “presència massiva” de concentrats desbordés la dotació i aconseguís obrir el centre. La sala de comandament s’encar­regaria llavors d’activar més recursos i demanar reforços a la policia nacional i la guàrdia civil.

Les ordres de Trapero arribaven després d’una nova reunió encapçalada pel director de coordinació i estudis de la secretaria d’Estat de Seguretat, Diego Pérez de los Cobos.



Urnes de plàstic

D’altra banda, el govern català va mostrar per primera vegada el model d’urna que vol instal·lar als 2.315 col·legis electorals previstos. No són de metacrilat com en els processos electorals habituals, sinó de plàstic opac i amb l’emblema de la Generalitat. El cens està format per 5.343.358 persones, i hi haurà 6.249 meses, van detallar el vicepresident Oriol Junqueras, el portaveu i titular de Presidència, Jordi Turull, i el responsable d’Exteriors, Raül Romeva, en roda de premsa.

Per la seva banda, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades va advertir que els qui participin diumenge en les taules del referèndum podrien ser sancionats amb fins a 300.000 euros.