La Generalitat farà que els mossos prioritzin la “convivència” l'1-O

El govern descarta suspendre la votació i afirma que la policia “adequarà” el compliment d’ordres judicials a mantenir l’ordre

Actualitzada 29/09/2017 a les 07:17

Redacció Barcelona

El govern espanyol i la Generalitat van mostrar ahir les seves discrepàncies en una tibant junta de seguretat en la qual l’executiu català es va negar a suspendre el referèndum de l’1-O, malgrat el requeriment de l’Estat, i va avisar que els mossos “adequaran” el compliment d’ordres judicials a donar prioritat a la “convivència”.

A tres dies del referèndum suspès pel TC, el president català, Carles Puigdemont, va presidir la junta de seguretat de Catalunya, en la qual el secretari d’Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, li va exigir que “suspengui” la votació i que assumeixi que hi ha una “autoritat judicial” perquè els cossos i forces de seguretat impedeixin el referèndum. Nieto va advertir que les mobilitzacions d’aquests dies estan sent liderades per l’independentisme radical, per la qual cosa forçar els ciutadans a sortir al carrer, fent-los creure que diumenge se celebrarà una consulta vàlida, pot acabar desembocant en situacions de tensió.

Les posicions antagòniques entre ambdues parts es van posar en evidència quan, després de Nieto, va comparèixer davant la premsa el conseller d’Interior, Joaquim Forn, que va garantir que el govern no pararà el referèndum. A més, va demanar que no es posi “contra les cordes” els mossos, que “adequaran” el compliment d’ordres judicials a prioritzar la “convivència”.

Per la seva banda, el president Carles Puigdemont, en un acte amb representants de la comunitat educativa, va lloar la seva disposició a obrir col·legis diumenge per no retrocedir “ni un mil·límetre” en drets fonamentals, encara que va al·legar que és la Generalitat qui assumeix la responsabilitat del referèndum.

Paral·lelament, la guàrdia civil va confiscar ahir a la tarda en un magatzem d’Igualada 2 milions i mig de paperetes, 4 milions de sobres i 100 urnes destinades a l’1-O, segons fonts policials. Els responsables del magatzem van indicar als agents, van explicar les fonts, que les urnes s’havien d’utilitzar per a la finalment fallida moció de censura contra l’actual directiva de l’FC Barcelona, impulsada pel exaspirant a la presidència Agustí Benedito.

Aquesta és la segona gran confiscació de material electoral que ha dut a terme la guàrdia civil, que el 20 de setembre passat va requisar gairebé 10 milions de paperetes del referèndum en el registre d’una nau industrial del municipi barceloní de Bigues i Riells ordenat pel jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona.

La jornada d’ahir també va estar marcada per protestes estudiantils arreu del territori català. A Barcelona, uns 16.000 alumnes de secundària i universitaris, segons la guàrdia urbana, es van manifestar al centre de la capital catalana per reivindicar la celebració de la consulta.

#1 GD

(29/09/17 08:25)