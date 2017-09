Schäuble deixa la cartera de Finances i presidirà el Bundestag

Actualitzada 28/09/2017 a les 06:48

Redacció Berlín

El veterà polític alemany Wolfgang Schäuble abandonarà el càr­rec com a ministre de Finances del govern sortint per presidir el Bundestag –la cambra baixa del parlament–, segons va informar ahir l’agència de notícies DPA. La candidatura de Schäuble es farà oficial el 17 d’octubre. Amb aquest moviment, la cancellera Angela Merkel posarà al capdavant del congrés un home de caràcter per mantenir a ratlla els ultradretans d’Alternativa per a Alemanya (AfD), que irrompen a l’hemicicle després de les eleccions de diumenge passat.