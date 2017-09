El TSJC pren el control de l'1-O i ordena tancar els locals de votació

El tribunal assumeix les actuacions per impedir el referèndum i mana a tots els cossos policials que també requisin el material relacionat amb la consulta

Redacció Barcelona

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va assumir ahir el control de les actuacions per evitar el referèndum català, fins ara promogudes per la fiscalia, en ordenar a la policia que precinti els locals designats com a centres de votació de l’1-O. En un aute, la magistrada del TSJC Mercedes Armas, que investiga les querelles de la fiscalia contra la Generalitat pel referèndum suspès pel TC, ordena als mossos d’esquadra, la policia nacional i la guàrdia civil que, de forma conjunta, impedeixin que s’obrin els locals electorals i requisin el material de votació que s’hi trobi.

La jutgessa demana a la fiscalia que cessi en les seves “diligències, actuacions i instruccions” sobre el referèndum, per la qual cosa serà ella qui assumeixi les properes directrius relacionades amb la jornada electoral, després de diverses setmanes en què el ministeri públic ha portat la iniciativa contra la consulta. Malgrat deixar clar en l’aute que ara serà ella qui dirigeixi l’operació sobre l’1-O, la magistrada avala la decisió del ministeri públic d’ordenar el precinte dels locals designats com a punts de votació i que sigui un càrrec del ministeri d’Interior qui coordini l’operatiu policial.

Precisament, en una de les últimes instruccions, la fiscalia va ordenar a les policies locals que garanteixin que el material electoral propietat de l’Estat que guarden els ajuntaments catalans, fonamentalment urnes, no sigui utilitzat en el referèndum. En una altra ordre, el ministeri públic disposa que la guàrdia civil i la policia nacional, al costat de les policia locals, facin costat si és necessari als mossos en les operacions per evitar l’1-O, després que la policia catalana hagi expressat reticències a l’ordre de la fiscalia de precintar els locals abans de dissabte vinent.

Les diferències entre la fiscalia i els mossos per la decisió del ministeri públic de deixar en mans d’un càrrec de la secretaria d’Estat la coordinació de l’1-O ha motivat que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, convoqués per avui la junta de seguretat. Amb aquesta reunió, on assistirà un representant del ministeri de l’Interior, Puigdemont pretén establir les bases per coordinar les actuacions policials relacionades amb el referèndum.

En paral·lel, la jutgessa de l’Audiència Nacional Carmen Lamela va acordar investigar la denúncia per sedició que la fiscalia va presentar pels incidents ocorreguts la setmana passada davant el departament d’Economia, on una concentració va bloquejar les tasques de la comitiva judicial.



BATALLA ES NEGA A DECLARAR DAVANT LA FISCALIA PEL REFERÈNDUM

barcelona. L’alcalde de la Seu i diputat del Parlament de Catalunya, Albert Batalla, es va acollir ahir al dret a no a declarar davant la fiscalia com a investigat per la seva implicació en el referèndum de l’1-O. Desenes de persones es van concentrar a les portes de la fiscalia general en suport a Batalla, entre les quals diputats com Eduardo Reyes o David Bonvehí, o l’exconsellera Neus Munté.