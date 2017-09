Trump veu una “ximpleria” que Catalunya no continués a Espanya

El president nord-americà creu que “Espanya és un gran país i hauria de seguir unit”

Redacció Washington Barcelona

El president dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar ahir, davant el referèndum d’independència d’aquest diumenge a Catalunya, que Espanya “és un gran país” i que “hauria de seguir unit”. De fet, va subratllar que seria una “ximpleria” que Catalunya no seguís dins d’aquest “bell” i “històric” país.

“Espanya és un gran país i hauria de seguir unit”, va afirmar Trump, en una roda de premsa conjunta a la Casa Blanca amb el president espanyol, Mariano Rajoy, després d’un dinar de treball en què van repassar les relacions bilaterals. En ser preguntat si fa suport a l’actuació de l’executiu espanyol davant el conflicte secessionista, Trump va assegurar que els EUA tenen relacions amb Espanya, un “gran país” que ha de “seguir unit” com porta “ocor­rent segles”. A més, va dir que Rajoy li ha traslladat que “no es votarà” diumenge a Catalunya i que “la gent”, en al·lusió als catalans, “s’oposa a això”. “Jo l’única cosa que puc dir és que m’agradaria que Espanya segueixi unida”, va emfatitzar.

El mandatari nord-americà va afegir que, al seu entendre, Catalunya “hauria de quedar-se a Espanya”. “Crec que seria una ximpleria no fer-ho així, que segueixin dins d’aquest bell país, un país històric”, va concloure.

Mentrestant, la Fiscalia Superior de Catalunya va ordenar ahir als mossos d’esquadra precintar abans de dissabte els col·legis electorals previstos per al referèndum, i impedir que es pugui votar al carrer, en un radi de 100 metres. En una ordre remesa al major dels mossos, Josep Lluís Trapero, el ministeri públic demana a la policia catalana garantir que no es pugui accedir als locals que està previst que acullin urnes, i que s’eviti la constitució de taules electorals mitjançant un “ampli dispositiu” policial.

De fet, els mossos ja han començat a acudir a les escoles previstes pel govern com a punts de votació, per identificar i interrogar als responsables d’aquests centres i requisar el material que puguin haver rebut per l’1-O. No obstant això, i segons van informar fonts de la cúpula de la policia catalana, els màxims comandaments dels mossos es van reunir a la tarda per analitzar la instrucció de la fiscalia, i van expressar que, malgrat que sempre han acatat les ordres de la justícia, les últimes directrius per impedir l’1-O podrien desembocar al seu entendre en greus problemes d’ordre públic.



Coordinació policial en dubte

Després de la reunió d’ahir del govern català, el conseller de la Presidència, Jordi Turull, va evitar qualsevol retret als mossos: “Faran el que han de fer, tenen molt clares les seves competències”, va afirmar. Tot i això, el govern de la Generalitat va acordar plantejar un “requeriment d’incompetència” davant l’executiu central contra l’“òrgan de coordinació” policial impulsat per la Fiscalia, en considerar que és “contrari a l’Estatut” i “vulnera les competències de la Generalitat de Catalunya”.

Tot i l’ordre del ministeri fiscal, el president català, Carles Puigdemont, va subratllar que “ningú” pararà el referèndum. En un acte del PDeCAT a l’Hospitalet de Llobregat, Puigdemont va subratllar que queden tres dies de “campanya” abans de l’1 d’octubre –el dissabte seria dia de reflexió– i va advertir que “això no ho para ningú”. El president català va afirmar que els últims dies “hem vist coses que no es veien des de l’època de Franco”, i va assenyalar que “no oblidarem mai ni els silencis còmplices ni la col·laboració necessària perquè el govern del PP hagi perpetrat una agressió severa i inèdita a les nostres llibertats”.